Kavya Maran de SRH au sommet des tendances avec des mèmes et des vidéos

La mini-vente aux enchères pour la Premier League indienne (IPL) 2023 a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux. La vente aux enchères très attendue se tient à Kochi. Au milieu de toute la frénésie autour de l’événement fastueux, c’est le propriétaire de SunRisers Hyderabad (SRH), Kavya Maran, qui a volé la vedette. Kavya est la fille de Kalanithi Maran, propriétaire du groupe de médias et de télévision basé à Chennai, Sun TV Network. Kavya a été vu en action lors de la vente aux enchères. Elle a été particulièrement impliquée dans les enchères à haute tension pour la sensation de frappeur anglais Harry Brook. SunRisers a finalement récupéré Harry Brook pour Rs 13,25 crore. Après avoir acheté la pâte explosive anglaise, Kavya était aux anges et sa réaction inestimable est devenue virale sur Twitter.

ttps://twitter.com/Master__Cricket/status/1606223037476397056

Fait intéressant, Kavya fait toujours sentir sa présence dans les enchères IPL. La joueuse de 30 ans est connue pour son look époustouflant et son immense passion pour le jeu. Kavya est diplômée de la Stern School of Business de l’Université de New York et gère les champions 2016 depuis quelques années. Il n’était donc pas surprenant que Kavya soit également à la mode sur le site de microblogging cette fois-ci.

Les internautes ont partagé des mèmes hilarants sur Twitter pour exprimer leur admiration pour le propriétaire glamour de l’IPL.

Un utilisateur de Twitter a fait allusion au fait que Kavya avait un grand cerveau de cricket car SRH avait construit une puissante attaque de rythme.

Un autre a partagé un mème Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah pour faire référence à l’immense pouvoir d’achat de Kavya.

Punjab Kings et Sunrisers Hyderabad ont le plus gros sac à main pour la vente aux enchères IPL 2023. Et, au milieu de cela, un utilisateur a déclaré que Preity Zinta et Kavya de PBKS étaient les deux Indiens les plus riches le jour de la vente aux enchères.

Bien sûr, les mèmes de Bollywood ont fait leur chemin vers les réseaux sociaux. De Hera Pheri à Gangaajal, les utilisateurs sont sortis avec le meilleur.

SRH a connu un IPL désastreux en 2022 et cherche à réorganiser complètement son équipe. Par conséquent, il était logique pour eux d’investir dans quelqu’un comme Harry Brook. Le frappeur anglais de 23 ans a montré une forme sensationnelle au cours des derniers mois.

En plus de Harry Brook, plusieurs autres joueurs ont été vendus pour de grosses sommes d’argent. Le compatriote de Harry, Sam Curran, a marqué l’histoire en devenant le joueur le plus cher jamais acheté dans l’IPL. Le polyvalent prolifique a été ramassé par Punjab Kings pour un crore Rs 18,50 alléchant.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici