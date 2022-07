Kavita Kaushik REGRETS de faire partie de Bigg Boss 14, dit “Je vomis quand j’y pense”

Kavita Kaushik a eu l’expérience la plus désagréable de Bigg Boss 14 et le public a également été choqué de voir sa vraie personnalité. L’actrice FIR qui était aimée avant de faire une apparition dans l’émission Bigg Boss 14 a été fortement critiquée pour son comportement avec Ejaz Khan et s’est battue avec presque tout le monde dans l’émission. Elle a verrouillé ses cornes avec Eijaz Khan, Rubina Dilaik, Abhinav Shukla, Aly Goni et bien d’autres pour nommer ceux qui faisaient partie du spectacle. Alors que Kavita qui a fait une sortie surprenante pendant la tâche de l’émission se souvient de l’époque de Bigg Boss 14 et n’a que des regrets.

Parlant de son expérience désagréable dans l’émission, Kavita en interaction avec Bollywood Hungama a admis regretter d’avoir fait partie de l’émission et a déclaré : ” Ouais, j’en ai. J’ai eu une très mauvaise expérience. Je me sens encore malade parfois en y pensant. Je vomis et tout, alors oui.” Alors que Kavita a quitté la série, elle a fait face à de nombreuses critiques de la part des téléspectateurs, mais ses fans l’ont soutenue. Lorsque Rubina Dilaik a été déclarée gagnante de l’émission, Kavita a été taguée par l’un de ses fans sur Twitter et lui a dit qu’elle n’aurait pas dû faire l’émission, ce à quoi elle a répondu et écrit : ‘ai gâché votre ‘image’ vous êtes libre ! Maintenant, je me fous de la haine ou de l’amour de ceux qui jugent quelqu’un dans une fausse émission de télé-réalité”

Kavita avait même justifié son comportement dans l’émission, lorsqu’elle s’adressait à HT : « Quelque part, je savais que je suis quelqu’un qui est plutôt une personne de cœur et je suis bien réelle. Dans cette maison, il faut être très calculé, alerte. , et même manipulateur. Vous ne pouvez pas avoir une véritable explosion”. Kavita Kaushik est devenue célèbre grâce à son passage au FIR.