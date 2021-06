Kavita Kaushik fait du yoga sans faute en bikini à la plage, voir les photos

La célèbre émission de télévision FIR Kavita Kaushik s’est récemment adonnée au yoga et surtout au poirier. L’actrice s’y met chaque fois qu’elle s’entraîne chez elle ou lorsqu’elle est absente aussi.

Kavita est récemment allée sur son Instagram et a publié des photos d’elle faisant du yoga au bord de la plage.

Elle a sous-titré les deux messages comme suit: « Rien que les yogi n’aiment chez moi, mais tout l’est, Mahadev est le yogi, nous sommes tous de simples aspirants, dévots, fanatiques, bons, mauvais, mauvais, tous unPetits yogis essayant de sortir de leurs f *** up ‘.

Les fans ont adoré les photos et se sont rendus dans la section des commentaires. Le message a été inondé de cœurs et d’appréciation.

En mai, Kaushik a également posté une photo d’elle en bikini blanc.

Le plus chaud. Hai meri chérie’ a commenté Rakhi Sawant’

Récemment, sa vidéo sur Twitter est devenue virale, elle a été vue vêtue d’un haut rose clair uni avec une paire de pantalons de survêtement faisant des golgappas pour les gens de son immeuble. Partageant la vidéo, Kavita Kaushik a écrit : « Quand maman a envie de Golgappe, tout son immeuble est régalé. Halwai kk rend compte du devoir de maman. »

Quand maman a envie de Golgappe, tout son immeuble reçoit un régal Halwai kk rapportant le devoir de maman pic.twitter.com/xvEDt5fWHA – Kavita Kaushik (@Iamkavitak) 22 juin 2021

Kavita Kaushik est devenue un nom bien connu avec sa performance en tant que Chandramukhi Chautala dans l’émission télévisée FIR. Elle a été vue pour la dernière fois dans le film pendjabi Mindo Taseeldarni et Bigg Boss 14. Elle est entrée dans BB 14 en tant que défi. Elle a également fait des spectacles comme Jhalak Dikhhla Jaa et Nach Baliye. Kaushik est marié à Ronnit Biswas et est très actif sur les réseaux sociaux.