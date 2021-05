Kavita Kaushik claque les fans de Sonu Sood pour avoir versé du lait sur son affiche, mais ce dernier se sent «  humilié  »

L’acteur Sonu Sood a joué le bon samaritain, aidant d’innombrables personnes pendant ces périodes difficiles de la pandémie COVID-19. Récemment, une vidéo des fans de l’acteur versant du lait sur son affiche grandeur nature a fait surface sur les réseaux sociaux.

L’acteur de «FIR» Kavita Kaushik n’a pas tardé à répondre à la vidéo et a critiqué les fans de Sood pour «gaspiller du lait».

S’adressant à Instagram, le concurrent de «Bigg Boss 14» a écrit: «Nous aimons @SonuSood et la nation lui sera redevable à jamais pour ses actes désintéressés, mais je suis sûr que même Sonu sera mécontent de cet acte de gaspillage insensé et sans intérêt. du lait à une époque où les gens meurent de faim .. pourquoi sommes-nous toujours si extra avec tout ?? !! »

Nous aimons @SonuSood et la nation lui sera redevable à jamais pour ses actes désintéressés, mais je suis sûr que même Sonu sera mécontent de cet acte insensé et sans intérêt de gaspiller du lait à une époque où les gens meurent de faim … pourquoi sommes-nous si extra toujours avec tout ??!! pic.twitter.com/liGuYuIYHt – Kavita Kaushik (@Iamkavitak) 20 mai 2021

Auparavant, Sonu Sood avait partagé la vidéo sur son compte Twitter et s’était dit «humilié» par l’acte. Dans la vidéo, on peut voir deux hommes verser du lait sur l’affiche de la vie de Sood, pour indiquer que les gens devraient prendre Sonu comme source d’inspiration et aider les autres.

Humbled https://t.co/aQPOskdHgz – sonu sood (@SonuSood) 20 mai 2021

Les fans de l’acteur, cependant, se sont opposés à l’acte. Ils ont dit que même s’ils respectaient fortement Sonu Sood, le lait aurait pu être utilisé pour nourrir les pauvres à la place. «Humilié toh theek hai monsieur mais mana karo unhe. Gaspiller du lait à cause de cela n’est pas bon », a déclaré l’utilisateur.

Humilié toh theek hai Sir mais mana karo unhe. Gaspiller du lait à cause de cela n’est pas bon – Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) 20 mai 2021

Un autre utilisateur a déclaré: « Ils auraient pu faire don de ce lait à quelqu’un qui en avait grand besoin. »

Ils auraient pu donner ce lait à quelqu’un qui en avait grand besoin – Sneha Rewani (@RewaniSneha) 20 mai 2021

Sonu Sood est à l’honneur depuis l’année dernière pour son travail philanthropique pendant la pandémie de coronavirus. Il a aidé les travailleurs migrants, les pauvres et, plus récemment, a travaillé pour fournir des bouteilles d’oxygène et des lits d’hôpitaux aux nécessiteux. Le 17 avril, l’acteur a reçu un diagnostic de COVID-19.