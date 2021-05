Kavita Devi parmi plusieurs superstars de la WWE libérées par la société en raison de réductions budgétaires

Kavita Devi, la première lutteuse pro indienne de la WWE, faisait partie de plusieurs superstars de la WWE qui ont été libérées par la société cette semaine en raison de réductions budgétaires, PWInsider rapports. Cette nouvelle survient près d’un mois après la sortie d’un certain nombre de supertsars des marques RAW et SmackDown de la WWE en raison de réductions budgétaires.

Kavita Devi qui a signé avec la société en 2017 et a participé au premier tournoi Mae Young Classic où elle a perdu contre Dakota Kai au tout premier tour. Un an plus tard, elle a rejoint le WWE Performance Center, puis est devenue une partie de WrestleMania 34, où elle était l’une des concurrentes de l’événement Women’s Battle Royal. L’ancienne présentatrice de télévision et élévatrice de puissance de 34 ans est apparue pour la dernière fois à la télévision en juillet 2019, après quoi elle a dû rentrer en Inde en raison d’une urgence familiale. Elle était censée faire partie de WWE Superstar Spectacle mais ne pouvait pas retourner aux États-Unis.

L’ancien champion NXT Alexander Wolfe, l’ancien membre MMA Horsewomen Jessamyn Duke avec Vanessa Borne (Danielle Kamela), Skyler Story (Brandi Lauren Pawalek, Ava Storie), Ezra Judge (Ezekwesiri «EJ» Nduka Jr.), sont les autres lutteurs qui étaient publié par la WWE.

Wolfe était en action dans le dernier épisode de WWE NXT où il a perdu contre Killian Dain. L’ancien membre de Santé mentale a ensuite été attaqué par Marcel Barthel et Fabian Aichner après le match, le chassant de l’Imperium. Le lutteur professionnel allemand a signé avec la WWE en 2015.

L’ancienne membre de MMA Horsewomen Jessamyn Duke, qui faisait partie intégrante de la chaîne YouTube UpUpDownDown de Xavier Woods au cours de la dernière année, est une autre sortie choquante. Cependant, elle n’avait pas lutté depuis son apparition à Raw Underground l’année dernière.

Vanessa Borne, qui aurait été appelée à la liste principale en janvier 2020 après sa re-signature avec la WWE, s’est également vue montrer la porte, tout comme Skyler Story, alias Brandi Lauren Pawalek.

Les arbitres de NXT Drake Wuertz et Jake Clemons ont également été libérés par la société.

Les rapports suggèrent que quelques autres Superstar seront publiées dans les prochains jours.

