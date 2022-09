Kavita Chawla devient la première crorepati de l’émission d’Amitabh Bachchan

Le premier participant de la saison la plus récente de Kaun Banega Crorepati à obtenir le prix en espèces de Rs. 7 crore est Kolhapur, la femme au foyer du Maharashtra, Kavita Chawla. Kavita répondra au “Rs. 7,5 crore?” question alors qu’elle est encore dans la ligne de mire. Samedi, Sony TV a dévoilé une bande-annonce du dernier épisode de KBC 14, qui avait Kavita et Amitabh Bachchan dans le cadre. Kavita aurait terminé ses études jusqu’à la 12e année.

Parallèlement à la promo KBC 14, la chaîne a écrit dans la légende : « Housewife Kavita Chawla ji ne ₹ 1 crore jeet kar KBC saison 14 mein ek naya itihaas rach diya ! Dekhiye Kaun Banega Crorepati, iss Monday aur Tuesday raat 9 baje, sirf Sony par (Kavita Chawla, qui est une femme au foyer, a gagné 1 crore ₹ sur KBC 14 pour entrer dans l’histoire. Regardez Kaun Banega Crorepati le lundi et le mardi à 21h uniquement sur Sony TV ).”

Kavita est montré dans la vidéo célébrant après avoir remporté le prix Rs 1 crore. Avant de tenter sa prochaine question, qui pourrait lui rapporter Rs 7,5 crore si elle répond correctement, la candidate de KBC semble également attentive. Sur le programme hébergé par Amitabh Bachchan plus tôt en août, Ayush Garg de Delhi est devenu le premier concurrent de cette saison à franchir la nouvelle étape de Rs 75 lakh.





Dans une interview avec Times of India, Kavita a déclaré: «Je suis extrêmement heureux d’arriver jusqu’ici. Je suis fier d’être le premier concurrent à gagner 1 crore ₹ et j’espère vraiment et j’ai hâte de répondre à la question de 7,5 crore ₹ aussi. Mon père et mon fils Vivek sont avec moi à Mumbai et personne dans ma famille ne sait encore que j’ai gagné 1 crore. Je veux qu’ils voient le spectacle et qu’ils les surprennent.

Selon une histoire du Times of India, Kavita n’a terminé ses études que jusqu’à la classe XII, mais elle s’est efforcée de maintenir son amour pour la lecture et les études. Elle a également mentionné comment elle avait toujours voulu être dans la série et comment cela s’était réalisé pour elle.