Kavita Bala, doyenne de Cornell Bowers CIS, nommée prévôt

Kavita Baladoyen du Cornell Ann S. Bowers College of Computing and Information Science (Cornell Bowers CIS), a été nommé 17e prévôt de l’université, a annoncé le président par intérim Michael I. Kotlikoff le 25 septembre.

La nomination de Bala pour cinq ans, approuvée par le comité exécutif du conseil d’administration de Cornell, débutera le 1er janvier.

« Kavita a fait un travail remarquable en tant que doyenne du Cornell Bowers CIS, en guidant la croissance de l’université, en soutenant sa diversité, en favorisant son interdisciplinarité et ses collaborations et en faisant valoir le leadership de Cornell en matière de recherche et d’innovation », a déclaré Kotlikoff. « Elle va désormais apporter ses nombreux talents – en tant que chercheuse, entrepreneure, enseignante, leader visionnaire et administratrice – à l’ensemble de l’université. »

Bala, un expert en vision par ordinateur et en graphisme, succédera à John Siliciano ’75, professeur de droit à la Cornell Law School, qui occupait le poste de prévôt par intérim depuis le 1er juillet. Avant Siliciano, Kotlikoff occupait ce poste depuis 2015. Il a quitté ce poste en juillet pour occuper le poste de président par intérim, après que la présidente Martha E. Pollack a annoncé sa retraite.

« C’est un honneur et un privilège incroyables de servir en tant que nouveau doyen de Cornell », a déclaré Bala. « Nous vivons à une époque de changements sociétaux rapides et considérables, motivés par l’innovation technologique. Grâce à l’étendue intellectuelle de Cornell, nous sommes bien placés pour relever les défis et saisir les opportunités de notre époque. En tant que doyen, j’espère favoriser un environnement dans lequel tous les habitants de Cornell pourront réaliser leur potentiel intellectuel, faire de leur mieux et avoir un impact positif sur le monde. »

Le prévôt est le responsable académique et budgétaire de l’université, supervisant presque tous les programmes et unités académiques de l’université. Les compétences du prévôt sont les suivantes : planification stratégique et budgétisation, titularisation et promotion, initiatives académiques et de recherche et supervision académique générale du campus d’Ithaca. Le prévôt est chargé de maintenir, d’évaluer et d’améliorer l’excellence dans l’enseignement, les études et la sensibilisation.

« Mes 25 années à Cornell m’ont montré que nos excellents professeurs et employés sont pleinement engagés dans l’éducation des générations futures et dans la promotion de la recherche ouverte et de la créativité », a déclaré Bala. « J’ai hâte de réunir des universitaires et des étudiants des collèges et des unités de tous les campus de Cornell pour poursuivre la découverte et l’innovation, et pour résoudre les grands défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui.«

« Kavita Bala a été une dirigeante pionnière du Cornell Bowers CIS, une chercheuse formidable en vision par ordinateur et en IA, et une intendante confiante de nos efforts pour définir le rôle de l’IA à Cornell », a déclaré Kraig Kayser, MBA ’84, président du conseil d’administration. « Elle sera une excellente prévôt et une championne de notre impact dans toutes les disciplines. Je remercie le comité de recherche pour son travail acharné. »

Dans un courriel d’annonce, Kotlikoff a remercié Siliciano pour son leadership pendant la transition. Thorsten Joachims, professeur Jacob Gould Schurman d’informatique et de sciences de l’information, occupera le poste de doyen par intérim du Cornell Bowers CIS.

En 2020, Bala a aidé à obtenir le don pour nommer Cornell Bowers CIS et est devenue sa première doyenne. Elle a ensuite dirigé l’école pendant une période de croissance rapide, motivée à la fois par l’intérêt des étudiants et par la mission du collège au service de la société. Actuellement, le collège compte 2 400 étudiants de premier cycle et les trois quarts des étudiants de Cornell suivent au moins un de ses cours. Pour répondre à la demande, Bala a augmenté le corps enseignant de 30 %, en recrutant sur un marché très compétitif, et a créé une infrastructure interne grâce à la nomination de premiers doyens associés. Elle a travaillé pour obtenir des fonds pour un nouveau bâtiment de 135 000 pieds carrés, qui ouvrira en 2025, qui permettra de nouveaux laboratoires, des opportunités d’apprentissage expérientiel pour les étudiants et de l’espace pour le corps enseignant en pleine croissance.

Bala est le doyen principal de la Initiative d’intelligence artificielle de Cornellqui a soutenu l’AI Radical Collaboration, créé des programmes mineurs en IA et en IA dans la société (qui seront lancés en 2025) et mis en place la NewYork Presbyterian–Cornell Cardiovascular AI Initiative et le programme postdoctoral Schmidt AI for Science. Bala a également coprésidé un groupe de travail inter-campus pour créer des lignes directrices pour l’utilisation de l’IA générative dans les cours de Cornell.

L’amélioration de l’accès et de la rétention des femmes et des minorités sous-représentées a également été une priorité. Les femmes représentent désormais 44 % des matières principales du collège, soit plus du double de la moyenne nationale, et 18 % de ses matières principales sont issues de groupes sous-représentés. Bala a également contribué à la création du programme Bowers Undergraduate Research Experience (BURE) pour élargir l’accès aux opportunités de recherche estivales pour les étudiants.

Bala a apporté des contributions fondamentales aux domaines de l’infographie et de la vision par ordinateur, notamment dans le rendu d’images générées par ordinateur, la représentation et la modélisation de matériaux complexes et la découverte visuelle dans des images satellites et de grandes collections de photos. Avec son doctorant, elle a cofondé GrokStyle, une entreprise d’IA de reconnaissance visuelle, qu’IKEA a intégrée dans une application de réalité augmentée. L’entreprise a ensuite été rachetée par Facebook en 2019. Le Rubin Museum of Art de New York a présenté son travail sur les mandalas 3D en 2008.

Bala est le lauréat du prix ACM SIGGRAPH Computer Graphics Achievement Award 2020 et est membre de l’Association for Computing Machinery et de la SIGGRAPH AcademySes prix d’enseignement comprennent le prix d’excellence en enseignement Fiona Li et Donald Li de Cornell Engineering (2015) et le prix d’excellence en enseignement James et Mary Tien (2006 et 2009).

Bala a obtenu sa licence à l’Indian Institute of Technology de Bombay, en Inde, et a obtenu sa maîtrise et son doctorat au Massachusetts Institute of Technology. Elle est arrivée à Cornell en 1999 en tant que chercheuse postdoctorale et est devenue professeure adjointe d’informatique en 2002.

«« J’ai commencé comme chercheur postdoctoral, puis j’ai été titulaire, puis président, doyen et maintenant prévôt. Nous avons une culture de collaboration et d’apprentissage mutuel qui est vraiment unique et spéciale », a déclaré Bala. « Je suis impatient de soutenir la vaste gamme de disciplines et l’engagement public de Cornell. »