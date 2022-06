Kavanaugh a donné des assurances privées sur Roe v. Wade. Collins dit qu’il l’a “induite en erreur”.

Mais lors de ses audiences de confirmation, le juge Kavanaugh a mis beaucoup plus l’accent sur la première partie de cette déclaration et beaucoup moins sur la seconde, contribuant à ce que Mme Collins et M. Manchin rendent public des critiques rares et extrêmement pointues de l’intégrité des juges. Mme Collins a noté que lors de ses discussions avec le juge Gorsuch, il lui avait assuré qu’il avait “écrit le livre” sur les précédents, un traité intitulé “Le droit des précédents judiciaires”.

Le sénateur Mitch McConnell, républicain du Kentucky qui, en tant que chef de la majorité, a joué un rôle monumental dans la création de la composition actuelle de la cour, a déclaré qu’il ne croyait pas que les candidats qu’il avait dirigés pendant l’administration Trump avaient rompu la foi avec le Sénat.

“Je pense que le précédent est important et je ne pense pas qu’aucun de ces candidats ait promis de ne jamais, jamais renverser le précédent”, a-t-il déclaré. “Parfois, le précédent doit être renversé.”

Beaucoup considèrent Robert Bork comme le dernier candidat à la Cour suprême à s’engager dans des échanges approfondis avec les sénateurs sur la façon dont il régnerait sur le banc et son rejet en 1987 a été attribué à sa franchise.

Depuis lors, les candidats ont fait très attention et ont suivi ce qui est devenu la règle de Ginsburg. Il porte le nom de la juge Ruth Bader Ginsburg, décédée en 2020 et a déclaré lors de son audience de confirmation de 1993 qu’un candidat à la magistrature ne devrait offrir «aucune prévision, aucune indication, car cela montrerait non seulement un mépris pour les spécificités de l’affaire particulière, il serait montrer du mépris pour l’ensemble du processus judiciaire.

D’autres candidats ont montré une certaine variation sur cette approche. Le juge en chef John G. Roberts Jr. a assuré au Sénat en 2005 qu’il agirait en tant qu’arbitre, affirmant que “c’est mon travail d’appeler des balles et des frappes, et non de lancer ou de frapper”.