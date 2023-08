Kaun Banega Crorepati 15 : Amitabh Bachchan se souvient d’avoir joué avec « bahu » Aishwarya Rai sur Kajra Re

Kaun Banega Crorepati 15 a fait parler de lui dans la ville. L’animatrice Amitabh Bachchan a toujours eu beaucoup de choses intéressantes à dire dans l’émission. Il parle de sa vie personnelle et partage également des histoires étonnantes sur l’industrie cinématographique de Bollywood. Cette saison, l’animatrice Amitabh Bachchan a raconté de nombreuses histoires au public. La saison 15 a débuté le 14 août et récemment, le huitième épisode de la série a retenu notre attention.

Amitabh Bachchan a commencé le huitième épisode avec son discours sur Chandrayaan 3. Il a ensuite commencé le jeu avec Abhishek Garg. Abhishek était un candidat au roll-over et il en était à sa 12ème question pour Rs 12,50,000. La question qui se posait à lui était la suivante : le groupe Ballimaaraan de Piyush Mishra fait référence à une localité de Delhi, la plus célèbre associée à quel poète ?

Amitabh Bachchan se souvient d’avoir travaillé avec Aishwarya Rai

Abhishek a correctement choisi l’option D) Mirza Ghalib. Postez que Big B a partagé quelques lignes faisant référence à Ballimaaraan qui a également été utilisée dans sa chanson de Bunty Aur Babli, Kajra Re. Kajra Re a également présenté sa belle-fille, Aishwarya Rai Bachchan et son fils, Abhishek Bachchan.

Il se souvient avec tendresse d’avoir chanté la chanson avec eux. Il a dit: « Usmein hum teeno the. Tab Aishwarya humari bahu nahi thi, ab ban gayi hai. Gaane me bahu thi, Abhishek the aur hum the. Uss gaane mein bol the. »

Au début de l’épisode, le discours de Big B sur Chandrayaan 3 avait retenu l’attention. Ses paroles ont touché les cœurs et il a même prié pour le succès de la grande mission de l’Inde.

Kaun Banega Crorepati 15 nouveau concept

En parlant du nouveau format de la série, il y a quelques changements dans la saison 15. Les créateurs ont ajouté une nouvelle bouée de sauvetage appelée Double Dip. Ils ont également ajouté un élément appelé Desh Ka Sawal pour attirer davantage de participation du public. Dans un communiqué, les créateurs ont également évoqué le « Super Sandook » qui permettra aux candidats de récupérer ce qu’ils auraient pu perdre pendant le jeu télévisé.