Kaun Banega Crorepati 15 : Amitabh Bachchan se souvient avoir fait une IRM, « l’infirmière m’a dit Monsieur, votre cerveau est complètement vide »

Kaun Banega Crorepati est l’une des émissions de télé-réalité les plus regardées du pays. Il s’agit d’une émission basée sur un jeu dans laquelle les participants gagnent de l’argent grâce à un quiz de culture générale. Les fans aiment voir la superstar vétéran jouer au jeu avec les concurrents et raconter également quelques moments intéressants de sa vie par ailleurs privée. Et un de ces incidents a été partagé par le Kalki 2989 après JC star dans le dernier épisode de Kaun Banega Crorepati 15.

KBC 15 : Big B plaisante sur son IRM en racontant un incident intéressant

Dans le récent épisode de Kaun Banega Crorepati, Amitabh Bachchan a raconté un incident intéressant. C’était après que la superstar ait posé une question à un concurrent nommé Jaitoon. Elle avait gagné environ Rs 5000 lorsque l’animateur parlait du pic, l’oiseau. Il raconte que le pic a un bec pointu et qu’il continue de frapper le bois. Et beaucoup de gens croient que le pic frappe l’écorce avec tellement de force que son cerveau lui fait mal. Big B partage que derrière sa tête, tout est en fait vide donc la pression disparaît à partir de là.

Par la suite, Amitabh Bachchan raconte l’incident de son test IRM. L’acteur parle du mécanisme de partage de la machine, à savoir qu’il s’agit d’une machine de forme ronde dans laquelle on vous fait allonger. La machine scanne alors le cerveau et l’ensemble du corps en fluctuant de gauche à droite. La machine recherche tout problème dans tout votre corps. Alors, une fois, quand le Brahmastra L’acteur était en train de faire son IRM lorsqu’il est tombé malade, il a rencontré une infirmière très directe. Big B a demandé au personnel de voir s’il n’avait rien dans le cerveau. Après son examen, l’infirmière a dit : « Monsieur, ce que vous demandez est tout à fait exact, votre cerveau est complètement vide. » Un incident vraiment stupide, non ?

Le passage de Jaitoon Kaun Banega Crorepati 15

Le candidat Jaitoon est un enseignant dans une école maternelle. Cela fait des années qu’elle peine dans son travail et place ses espoirs dans KBC. Dans le récent Kaun Banega Crorepati 15 épisode, Jaitoon a remporté Rs 6,40 lakhs. Jaitoon a répondu à juste titre à la question du nom du personnage de Kangana Ranaut dans Reine. Elle a également répondu correctement à une question sur un légume. Jaitoon a gagné Rs 1,60 lakhs en répondant à une question géographique. Jaitoon a reçu un chèque de Rs 3,20 lakhs pour avoir répondu correctement à une question sur le reboisement naturel. Le concurrent a également remporté le quiz suivant, mais en raison d’un manque de confiance, Jaitoon a perdu la chance de gagner Rs 12,50,000.