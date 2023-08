Kaun Banega Crorepati 15: Amitabh Bachchan révèle que Madhuri Dixit a adopté ‘Tuffy’ après Hum Aapke Hain Koun

Amitabh Bachchan nous a tous fait aimer Kaun Banega Crorepati. La 15e saison de l’émission de quiz a commencé récemment et les fans l’adorent déjà. Amitabh Bachchan a été aimé en tant qu’animateur de l’émission et il rend l’émission encore plus intéressante pour tout le monde. Bien que nous en apprenions tous beaucoup, il y a aussi du divertissement dans chaque épisode. Les candidats ont des histoires amusantes et étonnantes à partager et même notre hôte préféré nous raconte des histoires de sa vie personnelle.

Il partage également quelques histoires de l’industrie de Bollywood. Dans l’un des épisodes récents, Kunal Sinh Dodia est apparu dans l’émission et a eu la chance de s’asseoir sur la sellette. C’est un sous-inspecteur de la police d’Ahmedabad et il a bien commencé le jeu-questionnaire.

La révélation intéressante d’Amitabh Bachchan sur Madhuri

Kunal avait une question sur Bollywood pour Rs 2000. La question était – Quel animal agit comme arbitre dans le film, Hum Aapke Hain Koun? Les options ont été données et il a correctement choisi l’option D qui était un chien. Et Amitabh Bachchan avait encore une information intéressante et rare à donner sur le film et les acteurs. Hum Aapke Hain Koun met en vedette Madhuri Dixit, Salman Khan en tant que protagonistes. Big B a révélé que Madhuri Dixit avait littéralement adopté Tuffy dans le film après la sortie du film.

Big B sur Abhishek Bachchan

Au cours du même épisode, Amitabh Bachchan avait parlé de son lien avec son fils, Abhishek Bachchan. Il avait dit: « Je considère Abhishek comme mon ami. Comme un vieux dicton dit que lorsque le fils porte les chaussures du père, ils deviennent amis parce que nous partageons la même pointure. Ainsi, toutes mes chaussures sont maintenant prises par Abhishek sahab parce que ça va Je ne peux pas parler à un autre membre de la famille comme je peux le faire avec Abhishek. Et ce que je crois, c’est que c’est la même chose avec lui aussi. Nous nous parlons librement et franchement. Si l’un de nous a un problème et sont coincés quelque part, nous en parlons. C’est ainsi que notre lien est.

Le film d’Abhishek Bachchan Groomer sorti récemment et reçoit de bonnes critiques de la part du public.