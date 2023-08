Kaun Banega Crorepati 15: Amitabh Bachchan révèle que lui et Abhishek Bachchan ne partagent pas un lien père-fils typique

Kaun Banega Crorepati 15 a commencé récemment, et c’est déjà le sujet de conversation de la ville. L’hôte Amitabh Bachchan est la raison pour laquelle les gens aiment le jeu télévisé de quiz. Il a été assez divertissant dans l’émission. En plus de donner des connaissances supplémentaires sur les questions posées, Amitabh Bachchan partage des choses intéressantes. Il a toujours des histoires intéressantes sur sa vie personnelle ou sur l’industrie cinématographique.

Récemment, Kunal Sinh Dodia d’Ahemdabad a gagné une chance de s’asseoir sur la sellette devant Amitabh Bachchan. Kunal est sous-inspecteur de police d’Ahemdabad. Le concurrent a bien commencé le match et avançait bien.

Au milieu du jeu, Big B a interrogé Kunal sur sa vie. Ils ont commencé à discuter de la vie amoureuse de Kunal. Leur histoire d’amour a fait sourire l’animatrice. Le jeu a continué plus loin, et Kunal a ensuite parlé à Big B de la raison pour laquelle il était venu au spectacle.

Amitabh Bachchan sur son lien avec Abhishek

Il a dit qu’il est un policier responsable mais que son père estime qu’il n’est pas un fils responsable car il n’aide pas aux tâches ménagères. Il a ensuite interrogé Amitabh Bachchan sur son lien avec Abhishek Bachchan.

Big B a partagé : « Je considère Abhishek comme mon ami. Comme le dit un vieil adage selon lequel lorsque le fils porte les chaussures du père, ils deviennent amis parce que nous partageons la même pointure. Ainsi, toutes mes chaussures sont maintenant prises par Abhishek sahab parce que ça va lui bien. Je ne peux pas parler à un autre membre de la famille comme je peux avec Abhishek. Et ce que je crois, c’est que c’est la même chose avec lui aussi. Nous nous parlons librement et franchement. Si l’un de nous a un problème et sont coincés quelque part, nous en parlons. C’est ainsi que notre lien est.

Amitabh Bachchan demande alors au père de Kunal pourquoi il est derrière son fils car il a prouvé qu’il n’est pas irresponsable.