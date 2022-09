Kaun Banega Crorepati 14: Voici ce que le premier crorepati de la saison Kavita Chawla fera avec Rs 1 crore prize money

Kaun Banega Crorepati est l’un des jeux télévisés célèbres, tout cela à cause de l’hôte Amitabh Bachchan. La façon dont Big B anime le jeu télévisé est inégalée et louable. CBC a obtenu son premier crorepati de la saison 14. Ce n’est autre que Kavita Chawla qui est une femme au foyer de Kolhapur. Elle a remporté le prix Rs 1 Crore. S’adressant à leur page Instagram, la page de Sony Channel a publié un clip de Kavita où elle est vue dans un moment sérieux lors de la dernière série de questions.

Le message parlait de savoir si Kavita serait en mesure de gagner Rs 7,5 crore et serait-elle capable de survivre jusqu’à la fin du spectacle? Le message a également parlé des horaires de l’émission qui est de 21 heures sur Sony.

Regardez la vidéo de Kavita Chawla ici :

Lors d’une interview avec PinkVilla, Kavita a également expliqué comment elle utiliserait l’argent du prix. Elle a dit que comme elle a gagné le montant, elle veut envoyer son fils Vivek à l’étranger pour des études.

Parlant de succès, Kavita a révélé plus loin dans l’interview avec PinkVilla, qu’elle est heureuse de savoir qu’elle est la première participante à avoir gagné Rs 1 crore et qu’elle espère qu’elle répondra correctement à la question de Rs 7,5 crore. Son père et son fils sont avec elle à Mumbai et personne dans sa famille n’est au courant de son exploit. Elle veut surprendre sa famille avec sa réussite.

Pour la femme au foyer, il lui a fallu 21 ans et 10 mois pour atteindre le spectacle et réaliser son plus grand rêve. Il y avait plusieurs fois où son fils lui faisait une farce et lui disait qu’un téléphone était venu des créateurs de l’émission.

En parlant de Kaun Banega Crorepati, c’est un favori des fans depuis son lancement en 2000. L’émission a été animée par la mégastar Amitabh et est en tête des charts TRP depuis ses débuts.