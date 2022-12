Kaun Banega Crorepati 14 semaine finale: les juges de Shark Tank India sont prêts à investir Rs 100 crore dans l’entreprise commerciale d’Amitabh Bachchan pour les femmes

La dernière semaine d’Amitabh Bachchan a accueilli l’émission de quiz Kaun Banega Crorepati 14 (KBC 14) est prête à rouler son tapis pour les juges de Shark Tank India qui verront la mégastar leur présenter une idée commerciale. Et il semble que Big B puisse facilement conclure l’affaire avec son entreprise, qu’il a spécialement conçue pour les femmes.

Dans la dernière promo partagée par la chaîne, les Sharks de la saison 2 à savoir Anupam Mittal (fondateur et PDG de Shaadi.com – People Group), Aman Gupta (co-fondateur et CMO de boAt), Namita Thapar (directrice exécutive d’Emcure Pharmaceuticals ), Vineeta Singh (co-fondatrice et PDG de Sugar Cosmetics), Peyush Bansal (fondatrice et PDG de Lenskart.com), ainsi qu’un nouveau requin – Amit Jain (PDG et co-fondateur – Cardekho Group, InsuranceDekho.com) ont été vus assis dans le public.

Amitabh Bachchan a profité de l’ensemble KBC 14 pour présenter sa nouvelle idée commerciale, un produit appelé AB Tissue. La mégastar a déclaré que cette boîte de mouchoirs était destinée aux femmes et qu’elle avait également fait son premier essai dans l’émission en essuyant les larmes de plusieurs concurrentes. Il demande ensuite aux requins s’ils seront intéressés à investir leur argent dans son produit ou non.

Pat vient la réponse d’Anupam Mittal que si le tissu sera vendu sous le nom d’Amitabh Bachchan, ils sont prêts à investir Rs 100 crore dans l’idée d’entreprise. Aman Gupta était également d’accord avec lui et tous les autres requins ont été vus éclater de rire, ainsi que Big B sur les plateaux de KBC 14.

La deuxième saison de Shark Tank India sera animée par le comédien de stand-up Rahul Dua, qui ajoutera du piquant aux discussions commerciales complexes. L’émission a relancé le moteur de croissance des entreprises indiennes et a changé la façon dont l’Inde envisage l’entrepreneuriat avec sa première saison.