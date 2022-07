Kaun Banega Crorepati 14 promo: Amitabh Bachchan reçoit la compagnie d’Aamir Khan alors qu’ils célèbrent les héros nationaux dans le premier épisode; spectacle en première à cette date

Kaun Banega Crorepati est de retour avec les quatorze saisons. Amitabh Bachchan, dont la carrière a été relancée par ce jeu télévisé, a été vu enthousiasmé par le grand épisode de la première de la promo alors qu’ils célébraient les héros nationaux de la série. Et à cette occasion spéciale, Aamir Khan rejoint la mégastar de Bollywood qui se prépare également pour la sortie de son prochain film Laal Singh Chaddha qui a suscité des réactions positives du public. La promo de KBC 14 commence avec l’hôte Amitabh Bachchan accueillant les invités de l’émission d’Aamir Khan à la championne de boxe MC Mary Kom en passant par Padma Sri Sunil Chhetri.

KBC 14 célèbre les héros nationaux à l’occasion du 75e anniversaire de l’indépendance

Alors que le spectacle célèbre le 75e anniversaire de l’indépendance, il verra également le vétéran de la guerre de Kargil, le major DP Singh, le colonel Mithila Madhumita, reçu pour la bravoure des médias de Sena, et d’autres invités spéciaux. La grande première de l’émission de quiz sera en direct le 7 août et la promo vous laissera ravi d’assister à cet épisode historique.

Ravivaar, 7 août se Raat 9 baje, shuru hoga Kaun Banega Crorepati ka naya adhyay. Hoga azadi ke garv ka mahaparv.#KBC2022@SrBachchan pic.twitter.com/yUuZSUup0k SonyTV (@SonyTV) 23 juillet 2022

Amitabh Bachchan est le visage de Kaun Banega Crorepati depuis des décennies. Alors que nous avions vu Shah Rukh Khan prendre la place de l’acteur en tant qu’hôte de l’émission, le public a raté le roi OG de l’émission et en une saison, Amitabh Bachchan était de retour en tant qu’hôte de l’émission et depuis lors, personne n’a remplacé le megastar parce qu’il a prouvé à maintes reprises qu’il était irremplaçable, surtout en ce qui concerne KBC. Amitabh Bachchan a toujours crédité KBC d’avoir relancé sa vie financièrement et ressuscité sa carrière. C’était la première fois qu’un acteur de Bollywood entrait dans l’espace télévisuel et plus tard, la tendance a été suivie. Big B a toujours été le créateur de tendances.