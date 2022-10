Kaun Banega Crorepati 14: Priya Patil, la styliste d’Amitabh Bachchan, offre CE cadeau à la mégastar

acteur bollywoodien Amitabh Bachchan a eu 80 ans aujourd’hui et ses déclarations de style ont toujours fait parler de lui, en particulier dans son émission Kaun Banega Crorepati. Il est connu pour porter des cravates classiques, des costumes, des blazers et des cravates imprimées. Il a toujours expérimenté ses choix vestimentaires. Alors que la mégastar fête ses 80 ans aujourd’hui, sa styliste Priya Patil de CBC s’est ouverte sur le cadeau qu’elle a offert à l’acteur légendaire.

Lors d’une interview avec ETimes, elle a parlé de ce qui se passe dans la fabrication de ses costumes. Elle a également révélé que l’acteur adorait la couleur noire, elle lui a donc offert une veste noire avec une cravate. Ce sera son look spécial anniversaire. L’acteur ne savait pas qu’il allait recevoir une surprise de sa styliste.

Elle a en outre révélé le thème derrière le look d’Amitabh cette année. Priya a déclaré que l’Inde célébrait 75 ans de liberté. Cela a été le thème et c’est pourquoi le prix en argent de Rs 7,5 crores et Rs 75 lakh a été inclus. Elle voulait garder le look d’Amitabh moins formel. Priya coiffe l’acteur depuis huit ans et a également déclaré que l’année précédente, les cravates avaient été un succès. Ils ont eu de bonnes critiques pour la même chose. Au départ, ils avaient des techniques de nouage différentes, donc cette année, l’acteur a été obligé de porter des foulards imprimés, ce qui était quelque chose de nouveau qu’il portait avec des costumes trois pièces.

Amitabh Bachchan avec sa styliste Priya Patil.

L’intention était de donner un look informel alors ils ont opté pour des bandhgalas. Priya a également révélé que l’acteur avait porté beaucoup de couleurs unies cette année. Pour parler de l’acteur, il a été souhaité par les fans du monde entier. Du PM Modi aux stars de Bollywood comme Ajay Devgn, Ananya Panday, Karan Johar et bien d’autres célébrités ont souhaité la légende pour son anniversaire. Je souhaite à la mégastar un très joyeux anniversaire !