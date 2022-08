Kaun Banega Crorepati 14: Netizens UPSET avec Aamir Khan étant un invité au milieu de la rangée ‘Boycott Laal Singh Chaddha’; appelez le spectacle d’Amitabh Bachchan ‘SCRIPTED’

Kaun Banega Crorepati 14 présenté en première sur Sony TV et les fans ont exprimé leur joie et leur enthousiasme à voir Amitabh Bachchan de retour sur le petit écran avec son émission de quiz. Le premier épisode de KBC 14 était dédié aux héros de l’Inde car il s’agit d’un épisode spécial du Jour de l’Indépendance. Les invités qui ont pris place sur la sellette étaient la championne de boxe MC Mary Kom, le célèbre footballeur Sunil Chetri, le vétéran de Kargil, le major DP Singh et la première femme officier indienne à recevoir un prix de bravoure, le colonel Mitali Madhumita. Parmi eux se trouvait Aamir Khan. M. Perfectionist est apparu dans l’émission et a pris la chaleur tout en faisant la promotion de son film Laal Singh Chaddha. Les internautes ne semblent pas en être satisfaits.

Les internautes mécontents de la promotion de Laal Singh Chaddha par Aamir Khan sur Kaun Banega Crorepati 14 d’Amitabh Bachchan

Depuis quelque temps déjà, #BoycottLaalSinghChaddha est à la mode sur les réseaux sociaux. Les Twitteratis ont appelé au boycott du film d’Aamir Khan à cause de son commentaire sur “l’intolérance” qu’il a fait il y a longtemps. Aamir Khan avait appelé à une violente réaction après avoir déclaré que sa femme avait peur d’être en Inde. Maintenant, les internautes appellent également au boycott de KBC alors qu’Aamir Khan est venu dans l’émission pour promouvoir le film. Découvrez les tweets ci-dessous :

Petit rappel ? boycottez s’il vous plait #KBC #KaunBanegaCrorepati émission de ce soir mettant en vedette #AmirKhan qui voulait que tu le fasses seulement, Ne suivez-vous pas ce que #Amir Khan a prêché ? Toi ? #BoycottKBC Qu’il se rende compte que votre choix compte, ils sont nuls en Inde ? #PasMonHéros ?? (@PravindMandal) 7 août 2022

Jetez cet Amir Khan hors du spectacle .. uske les expressions laides bahot irritent kar rahe ?? Et le film ke liye kitna jutth bolega Bhai ? Tere dil me koi Bharat Mata nai basti to chup rehke promotion kar aur nikal #KBC14 #KaunBanegaCrorepati je ?? HBD Vaibhav, Nitya, Shubham ?? (@Sweets_rinky) 7 août 2022

#KaunBanegaCrorepati Est-ce un jeu ou une promotion sponsorisé par M. Amir Khan & Hoisted par M. Amitabh Bachhan ? Honte Honte Honte Suryakanta Nahak (@suryaangul) 7 août 2022

Je n’ai pas aimé la façon @SrBachchan a applaudi et chanté des louanges tout en présentant Amir Khan dans l’épisode de lancement de #KaunBanegaCrorepati aujourd’hui. Pourquoi de telles formulations pour l’homme qui a dit un jour qu’il avait peur de vivre en Inde ? Mais cela n’arrive qu’en INDE INTOLÉRANTE ?? ? ? ? (@nillkool9) 7 août 2022

Date de sortie de Laal Singh Chaddha

Laal Singh Chaddha sort le 11 août. Il se heurte à Raksha Bandhan d’Akshay Kumar. Laal Singh Chaddha met également en vedette Chiranjeevi, Naga Chaitanya et Kareena Kapoor Khan.