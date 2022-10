Kaun Banega Crorepati 14 : Jaya Bachchan met Amitabh Bachchan dans une situation difficile ; La réaction EPIC d’Abhishek Bachchan vous laissera en grand écart [Watch]

Le 11 octobre 2022 sera un épisode spécial de Kaun Banega Crorepati 14 célébrer Amitabh Bachchan80e anniversaire Jaya Bachchan et Abhishek Bachchan ornera l’épisode. Il y a quelques jours, une promo de l’épisode a été publiée dans laquelle Big B devient ému en voyant sa femme et son fils, et maintenant, Sony TV a publié une autre promo qui chatouillera votre drôle d’os. Dans la promo, nous voyons que Jaya Bachchan met Amitabh Bachchan dans une situation difficile, et la réaction d’Abhishek est hilarante.

Alors, Jaya Bachchan demande à Big B : “Si nous étions tous les deux bloqués sur une île, quelles seraient les trois choses que vous prendriez ?” Après avoir entendu la question, Abhishek Bachchan plaisante: “Prends un canot de sauvetage pour pouvoir t’enfuir.” Amitabh Bachchan demande des options, mais Jaya Bachchan lui dit qu’il n’y a pas d’options. Eh bien, Big B n’est pas en mesure de répondre, puis Jaya Bachchan dit : « Phase ».

Découvrez la promo de Kaun Banega Crorepati 14 ci-dessous Regardez la vidéo

Phass gaye hai @SrBachchan ji aise ek sawaal par jahan hai nahi option koi bhi ! Dekhiye #KaunBanegaCrorepati11 octobre, raat 9 baje, sirf Sony par.#KBC2022 #JayaBachchan @juniorbachchan pic.twitter.com/MAhGZbcuFx SonyTV (@SonyTV) 9 octobre 2022

Eh bien, les fans de Bachchans ont tout simplement hâte de regarder cet épisode car il sera à la fois émouvant et hilarant.

Pendant ce temps, Amitabh Bachchan est actuellement occupé à recueillir des éloges pour sa performance dans le film Goodbye récemment sorti. Le film n’a pas laissé de trace au box-office, mais il a reçu des critiques positives de la part des critiques.

En parlant de ses prochains films, Big B a aligné Uunchai et Project K. Uunchai, qui met également en vedette Parineeti Chopra, Anupam Kher, Boman Irani, Danny Denzongpa, Neena Gupta et Sarika, devrait sortir le 11 novembre 2022. Project K, qui met également en vedette Prabhas et Deepika Padukone, pourrait être diffusé sur grand écran par le fin 2023 ou début 2024.