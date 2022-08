Kaun Banega Crorepati 14 : Amitabh Bachchan voulait devenir CECI et non un acteur mais continuait d'”échouer”

La superstar de Bollywood, Amitabh Bachchan, est actuellement vue en train d’animer la saison 14 de Kaun Banega Crorepati. Kaun Banega Crorepati est l’une des émissions de téléréalité les plus populaires qui a réussi à garder le public accroché. Dans un épisode diffusé le 11 août, Amitabh Bachchan a accueilli un fonctionnaire du gouvernement, Sampada Saraf Gurjar, dans son émission.

Lors d’un épisode, Amitabh Bachchan a déclaré avoir rencontré de nombreuses personnes qui ont tenté des examens de la fonction publique. Il a même dit que c’est dur et que beaucoup abandonnent après quelques tentatives. Big B a révélé que même s’il avait essayé plusieurs fois de passer l’examen de la fonction publique après l’université, il n’avait pas pu les effacer. Il a dit: «Même moi, j’ai essayé plusieurs fois de passer l’examen de la fonction publique après l’université. Mais je n’ai pas pu effacer. Échec hote gaye.’

Après avoir entendu l’histoire d’Amitabh Bachchan, Sampada a partagé que même sa mère avait tenté l’examen plusieurs fois et l’avait même guidée. Elle a révélé qu’elle avait réussi la sélection DSP lors de la première tentative et qu’elle était devenue collectrice adjointe lors de sa deuxième tentative.

Il y a quelques jours, Big B, qui a 79 ans, est tranquillement actif sur les réseaux sociaux et a parlé de recevoir des gaalis et de se faire critiquer sur les plateformes numériques. Au cours d’une conversation avec un concurrent, Amitabh Bachchan a déclaré qu’il avait l’habitude de se faire troller pour ses sous-titres. Il a été cité en disant: “On m’a parlé des blogs et j’ai commencé à écrire des blogs. Je ne comprends pas du tout ces choses. Parfois, je me fais troller à propos des images ou des légendes. Ils donnent des gaalis. Je ne savais pas que les gens commentaient aussi sur les photos que vous postez. Ils écrivent “Kya samajhta hai apne aap ko” et bien d’autres choses que je ne peux pas dire. Je dois beaucoup réfléchir avant de poster quoi que ce soit.”

Sur le front du travail, Big B a Brahmastra avec Ranbir Kapoor et Alia Bhatt. Amitabh Bachchan a également Goodbye avec Rashmika Mandanna et Adipurush avec Prabhas. Récemment, il a annoncé qu’il faisait également partie d’un film intitulé Uunchai.