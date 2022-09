Kaun Banega Crorepati 14: Amitabh Bachchan révèle comment il choie sa petite-fille Aaradhya lorsqu’elle est bouleversée

Le dernier épisode de Kaun Banega Crorepati 14 commence avec Vaishnavi Kumari qui est l’un des plus jeunes participants de la saison. Créatrice de contenu, elle est à Delhi, travaille depuis trois mois et écrit sur le drame coréen. Vaishnavi pose une question intéressante à Un grand B sur les plateaux de l’émission. Elle lui demande comment il obtient le temps de son emploi du temps chargé pour passer du temps avec sa petite-fille Aaradhya ?

Big B révèle qu’il n’a pas beaucoup de temps car le matin, elle part pour son école et il part pour le tournage. Quand elle revient dans l’après-midi, sa mère Aishwarya Rai Bachchan lui donne du travail à faire. Il rentre tard mais à cause de la technologie, ils sont connectés via facetime. Parfois, lorsqu’elle est en colère ou en colère contre lui, il lui donne un serre-tête rose et elle en devient heureuse.

Regardez Big B avec Aaradhya :

Big B dit également à Vaishnavi qu’il ne comprend pas ce qu’elle écrit dans d’autres langues. Il lui dit qu’à son époque, les promotions de films n’étaient pas là, alors elle fera la promotion de son prochain film. Cependant, Vaishnavi est d’avis que Big B n’a pas besoin de promouvoir ses films.

Sur les plateaux de KBC, sa première question pour Rs 1000 portait sur la sélection du mot correct qui fait référence à une signature. Les options qui lui ont été données étaient l’autographe, la photographie, la chorégraphie ou la lithographie. Elle a sélectionné la bonne réponse qui est autographe.

Plus tard, elle a utilisé son premier sondage d’audience vitale lorsqu’elle a été interrogée sur les États qui traversent les ghats orientaux. Les options qui lui ont été proposées étaient le Gujarat, l’Andhra Pradesh, le Rajasthan et le Kerala. Elle a gagné Rs 20 000 lorsqu’elle a répondu à juste titre Kerala.

Elle demande en outre à l’acteur principal sur la plateforme qu’il aime regarder des films. Big B dit qu’il aime regarder des films au cinéma. Vaishnavi réplique en demandant s’il a le temps et Big B dit que parfois il a le temps de regarder le film.