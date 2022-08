Kaun Banega Crorepati 14: Amitabh Bachchan partage la VRAIE histoire derrière le pas de `` pantoufle '' d'Allu Arjun dans le Srivalli de Pushpa

Kaun Banega Crorepati est de retour avec une nouvelle saison et avec elle est de retour Amitabh Bachchan sur les écrans de télévision. Les fans de KBC sont extrêmement heureux que leur émission préférée et l’animateur préféré soient de retour pour les divertir et les éduquer à travers le jeu, Kaun Banega Crorepati 14. Le spectacle a eu une base de fans fidèles au cours des 22 dernières années et il continue de croître. Pendant le spectacle, Amitabh Bachchan est connu pour partager beaucoup d’histoires intéressantes du monde du divertissement. Et il a récemment partagé une histoire sur le pas de ‘pantoufle’ réalisé par Allu Arjun dans Pushpac’est Srivalli chanson.

Amitabh Bachchan divulgue l’histoire derrière le pas de pantoufle d’Allu Arjun

Il se trouve que pendant le match, il y a eu une question sur Allu Arjun, Rashmika Mandanna et Fahadh Faasil avec Pushpa. Et Big B en a profité pour partager une anecdote/histoire intéressante sur le film. La mégastar a révélé qu’il était allé à Hyderabad, en train de tourner pour un film lorsqu’il a interrogé son réalisateur sur l’étape emblématique de Slipper d’Allu Arjun. Comme tout le monde, même Amitabh Bachchan a été intrigué par l’étape intéressante de la chanson Srivalli de Pushpa. Alors, Big B a demandé au réalisateur s’il s’agissait d’une erreur ou d’un mouvement chorégraphié. Le directeur a constaté qu’il avait raison et que c’était une erreur. “Allu Arjun a raté sa pantoufle et c’est devenu une étape.” Le réalisateur l’a gardé tel quel”, a-t-il révélé.

Allu Arjun alias l’engouement Srivalli de Pushpa en Inde

La vedette d’Allu Arjun, Pushpa, a battu plusieurs records au box-office. Il est sorti en décembre de l’année dernière et a été un énorme succès non seulement dans le Sud mais aussi dans la ceinture hindi. En parlant de l’étape chappal d’Allu Arjun, les gens l’ont copié et ont fait des bobines partout, inondant l’acteur et le film Sukumar de beaucoup d’amour.

Pendant ce temps, Pushpa 2 est en préparation. Vijay Sethupathi a rejoint le casting en tant qu’antagoniste aux côtés de Fahadh Faasil. Amitabh Bachchan, d’autre part, a Brahmastra, Project K, Goodbye et The Intern dans le pipeline.