Kaun Banega Crorepati 14 : Amitabh Bachchan parle des « gaalis » et des « trolls » dont il souffre ; dit: 'Je dois réfléchir...'

Amitabh Bachchan est l’un des membres les plus actifs sur les réseaux sociaux. Il aime rester en contact avec ses fans et tient tout le monde au courant de temps en temps. Il écrit même des blogs partageant ses expériences, ses réflexions et bien plus encore avec les fans. Il a 79 ans mais il est plus actif et féru de technologie que tout autre acteur de Bollywood. Mais les trolls font partie des réseaux sociaux. Sur Kaun Banega Crorepati 14, Big B a parlé de recevoir des gaalis et de se faire critiquer sur les plateformes numériques. Il a révélé comment il s’y prend.

Amitabh Bachchan partage son expérience de vie dans un monde numérique

Lors d’une conversation avec un concurrent, Amitabh Bachchan a mentionné qu’il n’avait initialement rien compris aux blogs et à l’espace numérique. Il avait même l’habitude de se faire troller pour ses sous-titres. Mais maintenant, il réfléchit beaucoup avant de poster quoi que ce soit. Il a été cité en disant: “On m’a parlé des blogs et j’ai commencé à écrire des blogs. Je ne comprends pas du tout ces choses. Parfois, je me fais troller à propos des images ou des légendes. Ils donnent des gaalis. Je ne savais pas que les gens commentaient aussi sur les photos que vous postez. Ils écrivent “Kya samajhta hai apne aap ko” et bien d’autres choses que je ne peux pas dire. Je dois beaucoup réfléchir avant de poster quoi que ce soit.”

Il a également résolu le mystère avant l’abréviation EF qu’il écrit habituellement pour ses blogs. Il a déclaré qu’il s’agit d’un raccourci pour la famille élargie.

Les prochains projets d’Amitabh Bachchan

Big B même à 79 ans est parmi les acteurs les plus occupés quand il s’agit de travailler. En dehors de Kaun Banega Crorepati, il a pas mal de films dans sa cagnotte. Il a Brahmastra avec Ranbir Kapoor et Alia Bhatt. On le verra également dans Goodbye avec Rashmika Mandanna et Adipurush avec Prabhas. Récemment, il a été annoncé qu’il faisait également partie d’un film intitulé Uunchai.