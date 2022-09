Kaun Banega Crorepati 14: Amitabh Bachchan parle d’avoir été battu à l’âge de 79 ans

Kavita Chawla est le premier crorepati sur Amitabh Bachchan Kaun Banega Crorepati saison 14. Elle était accompagnée de son père et de son enfant. Sur les plateaux de l’émission, elle a déclaré qu’elle voulait participer à l’émission depuis sa première. Elle a vu sa mère étudier dur qui dirait à Kavita de ne pas la déranger. Elle a également révélé que lors de la première de KBC, c’est cette année-là que son fils est né. C’est depuis ce moment qu’elle essaie de faire partie de la série. Kavita a également déclaré qu’elle ne pouvait pas étudier correctement car son enfant était petit, mais plus tard, elle a étudié dur pour venir sur les plateaux de KBC.

La question posée pour Rs. 1000 était une question illustrée qui disait : “Pendant la cuisson, lequel de ces éléments utiliseriez-vous généralement pour aplatir la pâte pour faire des rotis ?” Kavita a répondu correctement belan. Elle a dit à Amitabh Bachchan qu’elle battait son fils et courait souvent après lui avec un belan. Son fils a également révélé qu’il avait 22 ans et qu’il était toujours battu. Amitabh Bachchan est revenu sur cela et a déclaré que ce n’était pas grave car même à l’âge de 79 ans, il se faisait battre.

Regardez Kavita Chawla sur la sellette de Kaun Banega Crorepati 14 :

Kavita a également demandé à Big B de raconter une poésie. Il a récité: “Kabhie kabhie mere dil me khayal aata hai.” Big B a également déclaré qu’il savait que Kavita était un bon chanteur. Elle a dit qu’elle préfère toujours chanter avec une touche. Il y a eu des moments où elle s’ennuie dans la cuisine et pour se divertir, elle chante des chansons de Bollywood avec une pointe d’accent anglais. Elle a chanté Ghum Hai Kiskey pyaar mein avec un accent anglais.

Plus tard, Big B est également vu en train de chanter une chanson. Il s’éloigne d’abord, mais étonnamment, il commence à parler et à chanter avec un accent anglais. Trouvez-vous la saison 14 de KBC passionnante ?