Kaun Banega Crorepati 14: Amitabh Bachchan contrarié par la star de Laal Singh Chaddha Aamir Khan? Lire les détails

Amitabh Bachchan est connu pour faire des recherches amusantes sur les concurrents de son émission Kaun Banega Crorepati, car cela l’aide à briser la glace avec eux. Et le dernier en date qui est sur le radar de la mégastar de Bollywood est Aamir Khan. L’acteur de Laal Singh Chadha a fait une apparition sur KBC 14 pour participer à la célébration du jour de l’indépendance et dans la vidéo, nous voyons Big B exprimer sa colère contre la superstar pour ne pas avoir fait la promotion de son émission de quiz au fil des ans. Cette plaisanterie d’Aamir et Amitabh est incontournable et elle chatouillera certainement vos os amusants. La camaraderie a saisi tous les globes oculaires du public de l’émission.

Amitabh Bachchan laisse Aamir Khan embarrassé

On peut voir Aamir Khan dans la vidéo expliquer qu’il n’utilise jamais les médias sociaux et même s’il l’a fait, il l’a fait pour promouvoir les films et émissions de son ami de l’industrie. À quoi immédiatement la mégastar lance une drôle de fouille à l’acteur en lui demandant pourquoi n’a-t-il pas encore fait la promotion de son émission jusqu’à ce jour. Un peu gêné, Aamir croise les mains et dit que son émission n’a pas besoin d’être promue car c’est déjà un énorme succès. Et le public présent ne pouvait qu’être d’accord avec l’acteur.

Aamir Khan et Amitabh Bachchan partagent un grand lien au fil des ans maintenant. Les stars ont travaillé ensemble dans Thugs Of Hindostan qui n’a pas réussi à impressionner le public mais ils ont passé un bon moment et un souvenir inoubliable. En voyant leur chimie, leurs fans exigent une fois de plus de les voir ensemble et tout ce que nous pouvons espérer, c’est que cela se produise bientôt. En ce moment, Aamir attend la libération de Laal Singh Chaddha avec Kareena Kapoor Khan.