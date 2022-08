Kaun Banega Crorepati est l’un des jeux de télé-réalité les plus populaires à la télévision. Le spectacle a réussi à garder le public accroché depuis des décennies maintenant. Bollywood Shahenshah Amitabh Bachchan divertit les fans avec ses talents d’animateur. La saison 14 de Kaun Banega Crorepati vient de commencer et Aamir Khan a honoré le spectacle de sa présence. La chimie à l’écran d’Aamir Khan et d’Amitabh Bachchan a été observée dans Thugs of Hindostan et les fans sont devenus gaga de leur lien. Avec le perfectionniste de Bollywood Aamir, le major DP Singh et le colonel Mithali Madhumati ont été les premiers invités de l’émission. Plusieurs histoires ont été partagées sur la scène qui ont laissé les fans émus.

Aamir a partagé une vérité sans précédent sur son prochain film Laal Singh Chaddha. Aamir a déclaré à Amitabh Bachchan que son prochain film avait été tourné près du célèbre bâtiment Jatayupara au Kerala, qui est l’un des plus grands bâtiments du monde. Le bâtiment Jatayu est situé à Chadayamangalam dans le district de Kollam et Aamir voulait tourner dans un endroit dont le monde ne savait rien. Il a même révélé que lorsque les gens regarderont Laal Singh Chaddha, ils découvriront un grand et beau bâtiment en Inde. De plus, la statue de Jatayu dans le Jatayu Earth Center est l’une des plus hautes statues du monde. Selon Ramayana, l’oiseau Jatayu est tombé sur le rocher et la structure a un lien profond avec Ramayana. Selon la légende, Jatayu a sacrifié sa vie pour protéger Sita, et la statue est considérée comme un symbole de protection. Laal Singh Chaddha a été tendance dans le nouvelles de divertissement.

Réalisé par Advait Chandan, Laal Singh Chaddha est le remake hindi de Forrest Gump de la star hollywoodienne Tom Hanks. Le film mettra également en vedette Mona Singh et Naga Chaitanya dans les rôles principaux. Le film sortira le 11 août de cette année.