Kaun Banega Crorepati 13: L’inscription commence, voici comment vous pouvez vous inscrire au méga quiz-show d’Amitabh Bachchan | Nouvelles des gens

MUMBAI: Les inscriptions pour la 13e édition de Kaun Banega Crorepati (KBC), le quiz le plus populaire d’Inde, organisé par la mégastar de Bollywood Amitabh Bachchan, débutera à partir de lundi.

L’émission de quiz la plus regardée du pays devrait faire son retour à la télévision avec sa toute nouvelle édition (KBC13) sur Sony TV bientôt. Depuis sa création, l’émission est célèbre pour son contenu hautement informatif, divertissant et captivant et en tête des palmarès de popularité depuis l’an 2000.

Chaque année, des centaines et des milliers de personnes s’inscrivent pour faire partie de ce spectacle spectaculaire dans l’espoir de décrocher le jackpot et aussi d’avoir la chance de rencontrer en personne leur star de cinéma la plus aimée. Cependant, seuls quelques privilégiés sont finalement présélectionnés et ont la chance de s’asseoir sur la «sellette» avec Amitabh Bachchan.

Annonçant le retour de la toute nouvelle saison de la KBC, comme le jeu-questionnaire est populairement connu, Sony TV, par le biais de son compte Twitter, a encouragé les utilisateurs à dire que s’ils «essayaient, travaillaient dur et étudiaient», ils pourraient avoir une chance d’accéder à la plate-forme et de s’asseoir avec l’acteur de Bollywood et de devenir un millionaire. Les personnes intéressées devront s’inscrire et le processus de sélection se fera numériquement, a déclaré la chaîne.

#KBC ki siège chaud aap se hai sirf kuch sawaal durr! Koshish keejiye aur leejiye apna pehla kadam apne sapno ki minerai #KBC ke saath!# KBC13 enregistrement ke sawaal aur shuru ho rahe hai aaj se raat 9 baje. @SrBachchan pic.twitter.com/GT00gHOT0b – sonytv (@SonyTV) 10 mai 2021

Voici comment vous pouvez vous inscrire à KBC13

Comme les années précédentes, les participants intéressés devront installer le Application SonyLiv postuler. À partir d’aujourd’hui, la superstar de Bollywood viendra à l’écran et posera de nouvelles questions. Ces questions devront être répondues par SMS ou via l’application Sony LIV. Maintenant, c’est ainsi que les gens peuvent s’inscrire eux-mêmes.

-Télécharger le Application SonyLiv du site Web officiel SonyLiv. Vous pouvez également télécharger l’application depuis Google Play Store ou l’App Store d’Apple

-Maintenant, ouvrez l’application Sonyliv et cliquez sur le lien KBC

-Une question pour l’enregistrement apparaîtra à laquelle vous devez répondre

-Les participants devront ensuite renseigner leurs données personnelles sur le formulaire qui apparaîtra ensuite

-Soumettez le formulaire une fois que vous avez terminé de le remplir

Vous pouvez également vous inscrire par SMS

-Écoutez la question qui sera annoncée à 21h sur Sony TV à partir d’aujourd’hui (10 mai 2021)

-Vous pouvez envoyer la bonne réponse par SMS dans ce format: KBC, Option A, B, C ou D, Âge, Sexe. Pour les abonnés Jio, le service SMS sera gratuit

-Les abonnés de BSNL, Airtel, Jio, IDEA et Vodafone dans certains cercles peuvent envoyer la réponse à leur question d’inscription par SMS au 509093

Les candidats qui répondent correctement aux questions d’inscription seront présélectionnés sur la base de certains critères de réservation prédéfinis. Les organisateurs du populaire jeu-questionnaire contacteront les participants sélectionnés pour d’autres rondes.

À l’étape suivante, les candidats présélectionnés devront passer des auditions en ligne qui comporteront un test de connaissances générales ainsi qu’une soumission vidéo.

Ces auditions seront réalisées par les organisateurs de l’émission exclusivement sur l’application SonyLIV. Enfin, les participants devront se qualifier pour le dernier tour d’entretiens avant d’apparaître dans l’émission.

En direct