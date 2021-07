Kaun Banega Crorepati 13 : Amitabh Bachchan lâche la PREMIÈRE promo, les fans sont de tout cœur ! – Regarder | Nouvelles télévisées

New Delhi: Kaun Banega Crorepati, le jeu-questionnaire le plus regardé du pays, devrait bientôt faire son retour à la télévision avec sa 13e saison sur Sony TV. Depuis sa création, l’émission est célèbre pour son contenu hautement informatif, divertissant et captivant et est en tête des charts de popularité depuis l’an 2000. Il y a quelques jours, le 19 juillet, la mégastar de Bollywood et l’hôte bien-aimé de l’émission, Amitabh Bachchan ont pris à son pseudo Instagram pour partager la promo de l’émission. Il a sous-titré le message en disant: » KBC13, Wapas aa rahe hain … KBC pe « .

La promo se déroule dans un village, dans la première scène, on nous dit que les villageois manquent d’une énorme somme de 25 lakhs pour construire une école. Après avoir réfléchi aux moyens d’obtenir de l’argent, les villageois tombent sur une promotion télévisée pour les inscriptions KBC et décident de s’inscrire à l’émission. Bien que tout le village ait rassemblé ses connaissances pour le spectacle, le barbier du village est sélectionné, laissant tout le monde perplexe. Fait intéressant, l’histoire n’est pas terminée et les créateurs laissent aux téléspectateurs un cliffhanger «À suivre…».

Plus tôt, il y avait eu des rapports affirmant que l’émission serait diffusée le 23 août, cependant, il n’y a eu aucune confirmation officielle à ce sujet par les créateurs. De plus, il y a également eu des spéculations que le format de l’émission a subi un changement en raison de la pandémie de COVID-19.

Côté travail, Amitabh sera ensuite vu dans « Brahmastra » d’Ayan Mukerji, qui mettra également en vedette Ranbir Kapoor et Alia Bhatt dans les rôles principaux. Le film a également Nagarjuna Akkineni, Dimple Kapadia et Mouni Roy dans des rôles pivots. Il a également un rôle dans le prochain sans titre de Nag Ashwin avec Prabhas et Deepika Padukone dans les rôles principaux.

Ensuite, il sera également vu dans ‘Chehre’ de Rumy Jafry avec Emraan Hashmi et Rhea Chakraborty dans les rôles principaux.