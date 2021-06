Kaufymaker va donner le ton à l’équipe d’Ascot de Wesley Ward | Nouvelles de course

Wesley Ward est ravi d’être de retour en Grande-Bretagne alors qu’il monte une autre solide équipe de coureurs pour Royal Ascot la semaine prochaine.

Cela fait 12 ans que l’Américain alors peu connu est devenu le premier entraîneur basé aux États-Unis à remporter un vainqueur lors de la réunion phare, Strike The Tiger remportant une victoire de 33-1 au château de Windsor. Le lendemain, il a envoyé Jealous Again pour remporter les Queen Mary Stakes.

L’épidémie de coronavirus a obligé Ward à surveiller depuis sa base du Kentucky alors que Campanelle lui a offert une quatrième victoire de Queen Mary et un 11e triomphe de Royal Ascot au total sous Frankie Dettori l’été dernier.

Mais l’assouplissement des restrictions signifie que le gestionnaire populaire sera sur la bonne voie cette fois – et avec des prévisions au sol rapides, la confiance est élevée qu’il peut ajouter à son décompte.

« Le soleil brille et les chevaux ont l’air fantastiques, nous sommes donc dorés en ce moment », a déclaré Ward.

Une équipe de neuf chevaux a effectué le voyage transatlantique, dont sept de deux ans.

Le premier juvénile en action sera Kaufymaker, qui tentera de devenir le premier vainqueur de Ward des Coventry Stakes mardi.

Ward a ajouté: « Nous allons nous rendre à Coventry avec la pouliche (Kaufymaker), et elle racontera probablement l’histoire.

« Tous les enfants de deux ans s’entraînent très bien, mais si vous deviez tous les aligner, ce serait elle qui serait devant – cela fait six stades, je ne suis pas sûr d’environ cinq.

« Je pense que Kaufymaker sera une bonne mesure de la façon dont mes chevaux vont courir. Si elle gagne, nous serons difficiles (à battre) – et si elle est battue, nous serons peut-être surclassés! »

Ward a confirmé les plans de course et de pilotage pour le reste de son équipe, l’as américain Johnny Velazquez voyageant pour s’associer à la majorité.

Ward a déclaré: « Nous avons Kaufymaker et Maven dans la tribune du roi mardi; puis mercredi, nous avons Twilight Gleaming dans le Queen Mary, et Ruthin et Napa Spirit dans le château de Windsor.

« Jeudi, dans le Norfolk, nous avons Lucci et Nakatomi, et vendredi, nous avons Campanelle dans la Commonwealth Cup et Golden Bell à Albany – c’est la composition.

« Johnny les monte tous, à l’exception de Napa Spirit et Campanelle, qui seront montés par Frankie (Dettori), et Nakatomi sera monté par Oisin Murphy.

« Johnny arrive aujourd’hui. Il se débrouille fantastiquement et a vraiment hâte de revenir. »