HONOLULU (AP) – Sur l’île rurale de Kauai, à Hawaï, où de vastes plages de sable blanc et des montagnes spectaculaires en bord de mer attirent des visiteurs du monde entier, les résidents locaux ont passé les sept premiers mois de la pandémie à l’abri de la tempête virale.

Des mesures locales précoces et agressives associées à une quarantaine de voyage strictement appliquée dans tout l’État ont maintenu les 72000 habitants de Kauai en bonne santé – l’île ne comptait que 61 cas connus de coronavirus de mars à septembre. Mais le 15 octobre, l’État a lancé un programme de test avant le voyage pour relancer l’économie touristique décimée d’Hawaï.

Kauai est passé de l’absence d’infection à au moins 84 nouveaux cas en sept semaines. La montée en puissance a semé la transmission de la communauté et a conduit au premier décès de l’île – et jusqu’à présent seulement – au COVID-19: Ron Clark, qui a travaillé pendant des décennies en tant que chauffeur de tournée.

Malgré l’effort prudent d’Hawaï pour la réouverture qui a permis aux voyageurs dont le test de dépistage du COVID-19 était négatif avant de prendre l’avion pour l’État de contourner les règles de quarantaine, le pic de Kauai illustre la difficulté de préserver la santé publique – même sur une île isolée – lorsque la reprise économique repose sur les voyages . Les responsables de Kauai ont décidé que le coût des vacances au paradis, pour le moment, était trop élevé.

Clark a contracté le COVID-19 en novembre et est décédé environ 10 jours plus tard. À 84 ans, il a travaillé jusqu’à ce qu’il contracte la maladie et, plus récemment, a fait la navette entre les pilotes de ligne et les équipages de l’aéroport. Les équipages des compagnies aériennes sont exemptés des règles de test et de quarantaine de l’État.

Le lendemain de la mort de Clark, les responsables de Kauai ont déclaré qu’ils se retireraient du programme de test de l’État et exigeraient que les visiteurs soient à nouveau mis en quarantaine pendant deux semaines, qu’ils soient ou non testés négatifs au COVID-19 avant d’arriver.

Les responsables de Kauai affirment que le programme de test unique n’a pas fait assez pour protéger les personnes qui y vivent. Avec seulement neuf lits de soins intensifs et 14 ventilateurs, le système de santé de l’île pourrait rapidement être submergé par une importante épidémie, a déclaré le maire de Kauai, Derek Kawakami.

Cherchant à éviter un tel scénario, Kawakami a proposé un deuxième test obligatoire pour tous les passagers arrivant après leur arrivée. Son plan aurait inclus une courte quarantaine pendant que les gens attendaient leur deuxième résultat.

« Nous pensons qu’un test négatif est une bonne condition préalable pour monter dans un avion », a déclaré Kawakami. Mais « une fois que vous atterrissez à Kauai … (les voyageurs) devraient pouvoir s’asseoir et se rafraîchir pendant trois jours. »

Mais la proposition a été rejetée par les représentants de l’État, le gouverneur démocrate David Ige ayant déclaré que le plan devrait être financé et administré localement.

Après la flambée de Kauai, le département d’État de la Santé a retracé la plupart des cas d’octobre et de novembre sur l’île aux résidents et aux touristes de retour qui avaient introduit le virus malgré le programme de tests avant vol.

JoAnn Yukimura, ancienne maire de Kauai et amie de Ron Clark pendant plus de trois décennies, a déclaré que sa mort avait secoué la communauté et qu’elle pensait constamment «à lui étant seul à l’hôpital. … Comme ça a dû être solitaire de mourir.

«La mort de Ron peut sembler aux étrangers comme une si petite affaire», a déclaré Yukimura. Mais cela « nous a durement frappés parce que nous, à Kauai, ne nous sommes pas habitués à la mort et à la maladie – et nous ne voulons jamais en arriver là. »

Avant la pandémie, Hawaï accueillait quotidiennement environ 30 000 touristes qui ont dépensé près de 18 milliards de dollars l’année dernière.

En mars, lorsque la règle de quarantaine de deux semaines de l’État a été imposée, les arrivées de touristes et les revenus ont chuté. Le nombre de visiteurs a depuis augmenté avec le programme de dépistage, mais seulement à environ un tiers des niveaux pré-pandémique.

À Kauai, Edwin Pascua, 57 ans, est au chômage depuis mars et craint d’avoir des contacts avec des voyageurs infectés – mais préfère travailler.

«S’il y a des garanties en place, cela amoindrirait tout», a-t-il dit. «Je n’aurais pas aussi peur.»

Pascua et sa femme, qui travaille dans le même hôtel, se sont débrouillés avec les allocations de chômage mais il connaît des gens qui «n’ont même pas encore reçu de chèque, un chèque de chômage».

Malgré la nouvelle poussée d’infection et le nombre record de décès sur le continent américain, les hauts responsables d’Hawaï insistent pour que le programme de test avant voyage fonctionne.

« La preuve est dans le pudding », a déclaré le lieutenant-gouverneur d’Hawaï Josh Green. «Hawaï a le taux de COVID le plus bas du pays grâce à ce programme à l’heure actuelle.»

Hawaï bénéficie de taux d’hospitalisation et de mortalité relativement faibles, mais les experts de la santé ont déclaré qu’en raison de la façon dont le COVID-19 s’accumule dans le corps au fil du temps, les seconds tests pour les voyageurs élimineraient davantage d’infection.

Le Dr Kapono Chong-Hanssen, un médecin autochtone hawaïen qui dirige un centre de santé communautaire de Kauai, a déclaré que l’exigence de test unique «va à l’encontre des preuves médicales».

«Nous commençons à voir ces gros trous dans le plan et je pense que c’est une question de temps avant d’en payer le prix», a-t-il déclaré.

Il y a eu plus de 380 infections liées aux voyages à Hawaï depuis le lancement du programme de dépistage, selon le département de la santé de l’État.

On pense que le nombre réel d’infections dans la population générale est bien plus élevé que ce qui a été rapporté. De nombreuses personnes asymptomatiques, qui peuvent encore propager la maladie, ne se font pas tester.

Le Dr Ashish Jha, doyen de l’école de santé publique de l’Université Brown, a déclaré que les restrictions de voyage pour la plupart des endroits à ce stade de la pandémie sont «contre-productives ou relativement inutiles» et peuvent donner un faux sentiment de sécurité.

«Il est prouvé que les interdictions de voyager à l’étranger sont utiles pour ralentir les choses», a déclaré Jha. Mais « à moins de sceller complètement votre pays et de le faire tôt, il est assez difficile de l’utiliser comme stratégie ».

Kauai, isolé par l’océan et largement protégé par les premières restrictions, avait fait exactement cela.

Lorsque la règle de quarantaine initiale était en vigueur, les habitants de Kauai allaient dans des restaurants, les écoles étaient ouvertes et les habitants dépensaient leur argent dans la communauté. Cela pourrait se reproduire avec le rétablissement par Kauai de la règle de quarantaine alors que les habitants espèrent que la communauté restera en bonne santé.

Le voyage «introduit un flux continu de nouvelles infections», a déclaré le Dr Janet Berreman, responsable de Kauai au département de la santé de l’État.

«Ce tsunami, si vous voulez, de maladie», dit-elle, «a traversé le continent, d’est en ouest. Nous sommes juste un peu plus à l’ouest à travers une étendue d’eau. Mais tout le monde veut venir ici pour les vacances.

L’écrivain Associated Press David Koenig à Dallas a contribué à ce rapport.