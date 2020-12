Katya Jones lui a donné son point de vue sur la tristement célèbre malédiction Strictly Come Dancing – disant qu’elle pense que cela aide les célébrités à réaliser qu’elles peuvent faire mieux et laisser des « relations malheureuses ».

Une douzaine de relations se sont terminées à la suite de l’émission de danse BBC One depuis sa première apparition sur nos écrans.

Katya a elle-même fait la une des journaux en 2018 lorsqu’elle a serré les lèvres avec le comédien Seann Walsh – tout en étant mariée à son collègue professionnel de la danse Strictly Neil Jones.

Le légendaire « Strictly malédiction » a été blâmé et le couple a continué à l’appeler un jour moins d’un an plus tard.

La star insiste sur le fait qu'elle est maintenant plus proche que jamais de son ex-mari, mais elle a donné ses raisons pour lesquelles la série peut être le début de la fin pour de nombreux couples.







(Image: PA)



« De toute évidence, il y a eu beaucoup d’histoires … mais il y a aussi tellement d’exemples de rien qui se passe, et les gens sont heureux à la maison avec leur famille. Il y a tellement plus d’exemples de rien qui se passe, et les gens sont heureux à la maison avec leur famille. », a-t-elle déclaré au Sun.

« Mais je pense que certaines personnes sont habilitées par cela à cause du sentiment d’accomplissement qu’elles ressentent en faisant ce brillant spectacle.

« Peut-être qu'ils n'avaient pas la confiance, ou la force, pour faire ces choses auparavant, ou peut-être que certaines personnes étaient dans des relations à long terme et malheureuses et que cela leur a permis de réaliser qu'ils pouvaient faire mieux », a-t-elle ajouté.







(Image: Nouvelles et images de l’entreprise)



« Les gens se retrouvent », se dit Katya. « Ils se rendent compte qu’ils peuvent le faire et ont le sentiment de pouvoir conquérir le monde – c’est ce qui est incroyable à propos de cette émission. »

Parmi les autres couples de célébrités qui en ont été victimes, citons Louise et Jamie Redknapp, qui a mis fin à son mariage de 18 ans.

Alors que Stacey Dooley, la gagnante de 2018, s'est séparée de son petit ami de trois ans avant de confirmer sa relation avec son partenaire professionnel Kevin Clifton.









La superbe Katya était en compétition avec l’athlète olympique de 38 ans Nicola Adams pour la série 2020 de Strictly.

Mais le couple a été contraint de quitter la compétition après que Katya ait été testée positive pour le coronavirus au cours de la troisième semaine.

Cependant, la paire devrait revenir à Strictly la semaine prochaine lors de la finale en direct – et les fans ne peuvent pas attendre.