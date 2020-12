Katya Jones a réfléchi sur le scandale qui a entouré sa saison 2018 de Strictly Come Dancing en disant que son baiser avec Seann Walsh la faisait plus parler que le Brexit.

Le danseur professionnel de 31 ans était associé au comédien de 35 ans Seann lors de la 16e série de Strictly.

Le duo a fait la une des journaux cette année-là quand ils ont été photographiés en train de serrer les lèvres en public – tandis que Katya était mariée à son compatriote Strictly star Neil Jones, 38 ans, dont elle s’est séparée plus tard en 2018.

La légendaire « malédiction » a été citée alors que les fans de l’émission de la BBC ont disséqué le baiser de Katya et Seann – et maintenant la danseuse elle-même a affirmé qu’elle était devenue le plus grand sujet de discussion du pays en raison du scandale.







S’adressant au Sun, Katya a déclaré: «Il n’y a aucun regret car ce n’est pas comme ça que j’aime mener ma vie.

« Bien sûr, certaines choses ont fait l’enfer, toute l’attention – et je pense que pendant deux semaines, le Brexit a été oublié!

« Je suis heureux d’en parler maintenant – ça ne m’affecte pas, ça n’affecte pas qui je suis. »

Katya était en compétition avec l’athlète olympique médaillé d’or de 38 ans Nicola Adams pour la série 2020 de Strictly.







Cependant, le couple a été contraint de quitter la compétition après que Katya ait été testée positive pour le coronavirus au cours de la troisième semaine de spectacles en direct.

Le couple devrait revenir à Strictly la semaine prochaine lors de la finale en direct et dansera à nouveau – après avoir épaté les fans avec leurs routines impressionnantes.

Katya et Nicola ont écrit Strictly History cette année en devenant le premier couple de même sexe à participer à l’émission.

Et Katya – qui est célibataire après l’effondrement de son mariage avec Neil – dit qu’elle a maintenant attiré l’attention des admiratrices en conséquence.

Elle a dit: « Eh bien, j’ai reçu pas mal de messages de filles maintenant, ce qui a été sympa.







«Mais personne de célèbre… pourquoi ne glissent-ils pas dans mes DM?! Je suis très célibataire….

Elle a ajouté: «Est-ce que je suis déjà sorti avec une fille? Non, je ne l’ai pas fait mais peut-être qu’une femme ne voudrait pas sortir avec moi parce que je suis une femme autoritaire! «

Strictly Come Dancing continue ce soir sur BBC One à 19h.