Katya Jones de Strictly rompt le silence après avoir été forcée de se retirer alors que la femme de Tony Adams, Poppy, réagit

KATYA Jones a rompu son silence après que Tony Adams a été contraint de se retirer de Strictly Come Dancing ce week-end.

La légende d’Arsenal, 56 ans, a eu du mal à marcher après une blessure aux ischio-jambiers et n’a pas pu répéter son jive avec sa partenaire de danse Katya Jones après s’être retrouvé dans les deux derniers avec Tyler West samedi soir.

Suite à la nouvelle, une Katya au cœur brisé a partagé une série de clichés de son temps avec Tony dans le spectacle de danse et a rendu hommage à l’ancienne star du sport – disant qu’elle avait “gagné un ami et toute la famille”.

Elle a écrit : « Oh @tonyadamsofficial ! Comme vous le savez, je n’arrête pas de parler et surtout maintenant j’ai trop de choses à dire. Vous êtes entré dans cette émission avec une quête : délivrer un message important. Les actions valent mille mots et vous avez donné l’exemple.

«En vous lançant dans cette expérience sauvage, en vous y abandonnant totalement, en vous présentant tous les jours et en faisant de votre mieux, vous vous êtes connecté et avez résonné avec tant de personnes à la maison.

« Vous les avez inspirés, vous les avez divertis, vous leur avez donné de l’espoir et sans aucun doute, vous avez sauvé des vies. Vous pouvez partir et dire fièrement que votre mission est terminée ! @sixmhs @sportingchanceclinic.”

Katya a poursuivi : « Nous savons tous les deux que cela n’a pas été facile physiquement et émotionnellement, mais pour moi personnellement, cela a été extrêmement gratifiant. J’ai gagné un ami et toute la famille !!

« Nos plaisanteries, nos séances de brouillage, nos bêtises, nos innombrables pauses thé et biscuits, nos conversations toujours trop profondes trop tôt me manqueront, et même vos gémissements et vos rots me manqueront.

« Vous vous êtes surpassé en montrant à quel point vous êtes un être humain phénoménal ! Une vraie légende ! Vous avez montré que tout le monde mérite une chance, mérite d’aimer et d’être aimé.

“Ainsi, vous pouvez maintenant revenir rapidement en arrière pour sauver des vies avec un rebond supplémentaire dans votre pas, un éclat supplémentaire et un changement de balle occasionnel ! Je chérirai cette expérience pour toujours. Merci. X.”

La femme de Tony a commenté le message sincère en disant à Katya: «Tu es ma préférée et la meilleure. En fait, vous êtes NOTRE préféré et le meilleur. Et nous vous aimons très très très très très fort.

La danseuse ravie a répondu : “Puis-je être le 7e enfant de votre famille s’il vous plaît ?”