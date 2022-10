Katya Jones de Strictly dénonce le scandale des baisers de Seann Walsh quelques jours avant qu’il ne signe pour I’m A Celebrity

La star de STRICTLY Come Dancing, Katya Jones, a critiqué le scandale du baiser de Seann Walsh quelques jours avant qu’il ne signe pour I’m A Celebrity.

La danseuse professionnelle – qui a été surprise en train d’embrasser son partenaire de danse comique lors d’une soirée en 2018 – a déclaré qu’elle ne se souciait pas de ce que les gens pensaient d’elle et restait “déconnectée” des ennemis.

katyajones / instagram

Katya a déclaré que le baiser “ne la définit pas”[/caption]

Bbc

Katya a partagé un baiser avec son partenaire de danse Seann en 2018[/caption]

Katya, 33 ans, dont le mariage avec son collègue danseur professionnel Neil Jones a pris fin après le baiser choc, a semblé s’adresser à l’événement avant les débuts de Seann dans I’m A Celeb.

Cela survient alors que Seann, 36 ans, s’est inscrit pour participer à l’émission ITV, les patrons espérant qu’il renversera les haricots sur le snog.

Avant ses débuts à la télévision, Katya a déclaré que le passé “ne la définit pas” alors qu’elle parlait de son passage sur Strictly Come Dancing depuis qu’elle a rejoint la compétition en 2016.

S’adressant à Tim Lovejoy lors du brunch du dimanche hier, elle a poursuivi qu’elle avait “tellement grandi” grâce aux expériences de l’émission.

“Personne ne vous y prépare”, a-t-elle déclaré à propos de l’émission. “De toute évidence, j’ai appris à la dure en faisant simplement des interviews et en parlant aux gens et en étant soudainement devant la presse.”

Semblant faire allusion au moment où elle a embrassé son partenaire de danse en 2018, elle a ajouté que cela n’avait plus d’importance maintenant.

“Mais, j’ai tellement grandi et tellement évolué qu’honnêtement maintenant, ça n’a plus vraiment d’importance. Je dis toujours que ça ne me définit pas.

La romance choc de Katya et Seann a mis fin au mariage du danseur et à sa propre relation de cinq ans – et le comédien n’a jamais discuté publiquement de ce qui s’est passé.





Cela survient alors que les patrons d’ITV espèrent que la vie dans la jungle et l’inscription à I’m A Celeb donneront à Seann, 36 ans, l’occasion idéale de enfin tout dire.

Une source a déclaré: “Seann est une signature incroyable pour I’m A Celebrity et c’est un vrai coup pour ITV.

“Son câlin avec Katya est le plus gros scandale à avoir jamais frappé Strictly. Les gens en parlent encore.

“Seann a plaisanté sur son câlin avec Katya dans ses sketches comiques mais il n’a jamais parlé en détail de leur relation.

“La vie dans la jungle est ennuyeuse et ces longues heures autour du feu de camp seraient le moment idéal pour que Seann parle.

«Il ne peut pas hésiter non plus, car il est surtout connu pour ce bisou.

« Il est peu probable que ses camarades de camp n’en parlent pas. Ce ne sera pas une tâche facile pour Katya ou les personnes brûlées par leur romance.

Seann devrait rejoindre la pop star Boy George, la bande dessinée Babatunde Aleshe et Olivia Attwood de Love Island dans la prochaine série.

Le soleil a révélé comment Seann et Katya se sont rencontrés après une séance d’alcool dans un pub lors de l’émission en octobre 2018.

Des photos les montraient en train de se bécoter dans la rue et ils ont ensuite dû apparaître sur Strictly spin-off It Takes Two pour parler de ce qui s’était passé.

Ils ont été rejetés Strictly trois semaines après que leur romance a été rendue publique – un mois avant que Katya ne mette fin à son mariage avec son compatriote Strictly pro Neil Jones, 40 ans.

Pendant ce temps, Seann a été largué publiquement par l’actrice Rebecca Humphries – avant qu’il n’apparaisse, il a eu une aventure avec Emily Atack dans le dos de Rebecca.

AP : Association de la presse

Cela vient alors que Seann est sur le point d’apparaître dans I’m A Celebrity[/caption]