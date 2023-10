Katya Jones de STRICTLY Come Dancing a surnommé sa célèbre co-star « ouragan ».

Katya a décrit Nigel Harman comme « l’élève parfait ».

Katya Jones est une danseuse et chorégraphe russe

Katya et Nigel ont déclenché des rumeurs de romance après leur récente performance et leur baiser passionné

Lorsque Closer a demandé à Katya si le couple avait des routines plus alléchantes, Katya a répondu : « Vous avez besoin de votre personne, et cela va se faire comme un voyage et une évolution naturelle, et nous l’avons.

« Nous avons fait une déclaration et maintenant nous verrons où cela nous mènera. L’ouragan Nigel arrive strictement.

Le couple a également déclenché des rumeurs de romance après leur récente performance et leur baiser passionné.

Juste avant que Nigel et Katya ne commencent à danser la valse viennoise ce week-end, Nigel a donné un bisou à Katya sur la joue.

S’adressant à X, anciennement Twitter, un fan de la série a déclaré : « L’alchimie entre Nigel et Katya est hors de portée. »

Un autre fan a déclaré : « Nigel et Katya m’ont donné la chair de poule. »

Les deux hommes ont récemment été capturés se blottissant l’un contre l’autre après un entraînement.

Katya, 34 ans, est une danseuse et chorégraphe russe. La star est présente sur Strictly depuis 2016.

Elle a remporté le spectacle pour la première fois en 2017, avec son partenaire de danse Joe McFadden.

Les fans de la série pensent qu’en raison de l’alchimie entre Nigel et Katya, ils pourraient potentiellement gagner la série.

Katya est sur Strictly depuis 2016

Les fans de la série pensent que Nigel et Katya pourraient potentiellement gagner la série.

Katya a remporté le spectacle pour la première fois en 2017, avec son partenaire de danse Joe McFadden