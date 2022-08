Katy Perry veut plus d’enfants avec Orlando Bloom – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Greg Deguire/Janvier Images/Shutterstock

Katy Perry est prêt pour le bébé n ° 2 ! Le hitmaker de “Dark Horse”, 37 ans, et son fiancé Orlando Bloom45 ans, sont déjà parents de leur fille Colombe margueritequi aura 2 ans le 26 août. Mais la princesse de la pop a admis dans une récente interview qu’elle était prête à avoir plus d’enfants.

La Idole américaine La juge s’est ouverte sur la possibilité d’avoir plus d’enfants lors d’un discours à HEIMAT alors qu’elle célébrait le lancement de sa boisson pétillante non alcoolisée, De Soi. « Je suis planificateur. Alors nous verrons », a admis Katy à Personnes magazine.

Les fiancés ont accueilli leur premier enfant ensemble, Daisy Dove, en août 2020. La star anglaise est aussi père en fils Flynn11 ans, de son précédent mariage avec Miranda Kerr.

Comme nous l’avons déjà signalé il y a quelques mois en avril, bien que Katy puisse voir un deuxième enfant dans son avenir, pour le moment, elle se concentre sur sa carrière. “Je suis à Vegas, et je ne peux pas faire ce spectacle avec quoi que ce soit dans le ventre – surtout un humain”, a déclaré la chanteuse de “Firework” en parlant de sa résidence actuelle à Las Vegas, Jouerqui a commencé en décembre 2021 et se poursuivra jusqu’en août 2022.

La chanteuse nominée aux Grammy Awards et le le Seigneur des Anneaux L’acteur s’est fiancé le jour de la Saint-Valentin en 2019. Les deux ont gardé les choses très DL pendant les mois suivants, et ont même foulé le tapis rouge du Met Gala séparément cette année-là en mai. En août, cependant, les tristement célèbres photos d’Orlando faisant du paddle NAKED avec Katy à ses côtés ont fait surface, et ce n’était un secret pour personne qu’elles étaient officiellement un objet ! Les deux ont assisté à la soirée Vanity Fair des Oscars fin février 2017, mais quelques jours plus tard, ils ont confirmé leur rupture. En août, ils ont été aperçus ensemble lors d’un Ed Sheeran concert, et à la Saint-Sylvestre, ils étaient de nouveau en vacances ensemble. Katy a confirmé qu’elle était hors du marché lors d’une interview en mars 2018, et les deux vont bien depuis.