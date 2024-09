Katy Perry révèle qui est son véritable supporter avant la sortie de son nouvel album

Katy Perry reçoit un soutien musical avant la sortie de son nouvel album

Katy Perry, une chanteuse et compositrice renommée, s’est montrée franche et a partagé d’où elle reçoit un « vrai » soutien pour sa musique.

Dans une interview avec AudaceKaty a révélé qu’elle avait rencontré des difficultés lors de la réalisation de son nouvel album, 143grâce à sa famille et à certains fans, mais son beau-fils lui a apporté son soutien.

Katy a dit : « Ils en ont assez de moi. Je veux dire, ils vont bien, mais ma famille, elle me dit de déménager ou de sortir les poubelles. »

« Ils en ont marre. C’est une affaire de famille, ils vont juste être vrais. Je ne fais pas de soirée d’écoute », a fait remarquer le chanteur de 39 ans.

De plus, elle a admis que parmi tant de membres de sa famille, son beau-fils, Flynn Bloom, est « un membre adorable » vers lequel elle peut se tourner.

Le Rugir Le chanteur a avoué : « Je joue des morceaux au fils d’Orlando, qui a 13 ans, et il a une très bonne oreille. C’est probablement la meilleure personne de toute ma famille. »

« Il a adoré Never Really Over. Je lui ai fait écouter ce morceau avant sa sortie et je lui ai dit : « Qu’est-ce que tu en penses ? » Et il m’a répondu : « Ouais, c’est bien » », a-t-elle ajouté.

Le lauréat du Video Vanguard Award a également souligné : « Il a bon goût. Il adore cette chanson intitulée All the Love, qui est sur 143. Et c’est l’une de mes chansons préférées que j’ai écrites. »

Pour ceux qui ne le savent pas, Katy et le Pirates des Caraïbes La star, Orlando Bloom, s’est fiancée le 14 février 2019. Le couple a accueilli leur fille, Daisy Dove, en août 2020, tandis que Bloom partage son fils de 13 ans, Flynn, avec son ex-femme Miranda Kerr.

Avant de conclure, il est pertinent de mentionner que le nouvel album de Katy sortira le vendredi 20 septembre.