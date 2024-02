Katy Perry quitte “American Idol” en tant que juge et taquine son nouvel album

Katy Perry a embrassé une fille, et maintenant elle embrasse Idole américaine au revoir.





Après que la superstar de la pop a annoncé lundi Jimmy Kimmel en direct que la 22e saison à venir de la série de concours de chant pourrait être sa dernière en tant que juge en chef, EW a confirmé que la femme de 39 ans quitterait l’émission ABC après sept saisons dans le panel aux côtés de ses collègues artistes Lionel Richie et Luke Bryan.





“En fait, cet automne, en septembre, je vais participer à un énorme festival de musique au Brésil appelé Rock in Rio. C’est vraiment excitant, c’est une grosse affaire pour les gens du monde entier, en particulier pour mes fans brésiliens. Je pense ce sera probablement mon dernier spectacle, ma dernière saison pour Idole“, a déclaré Perry à Kimmel. “J’aime Idole tellement, cela m’a connecté au cœur de l’Amérique, mais j’ai l’impression que j’ai besoin de sortir et de ressentir ce pouls à mon propre rythme, tu vois ce que je dis, Jimmy ?”





Katy Perry dans “American Idol”.

Eric McCandless/ABC via Getty





Kimmel a demandé à Perry si elle l’avait dit ou non à son collègue Idole juges, et bien qu’elle n’ait pas confirmé dans un sens ou dans l’autre, elle a estimé que Richie et Bryan “avaient compris” que quelque chose se passait puisqu’elle “était en studio depuis un moment”, travaillant apparemment sur un nouvel album.





“Ils savent que j’ai prévu certaines choses pour cette année. Cela va être une année très excitante”, a-t-elle déclaré, avant d’ajouter : “Disons simplement que je crée de l’espace pour ma nouvelle envergure. Je les aime tellement.”





Perry a en outre expliqué qu’elle voulait “aller voir le monde et peut-être apporter de la nouvelle musique”, et a laissé la porte ouverte pour “peut-être” revenir si la série le lui demandait à l’avenir.





EW a contacté des représentants pour Idole américainePerry, Richie et Bryan pour commentaires.





Perry a rejoint pour la première fois Idole américaine pour la saison 16 en 2018, après la sortie de son album de 2017 Témoin. Elle a ensuite sorti un autre album complet, celui de 2020. Sourirependant son mandat dans la série, bien que le disque soit devenu son premier LP de matériel original depuis les années 2010. Rêve d’adolescent ne pas faire ses débuts au sommet des charts américains.





Pourtant, elle a régulièrement sorti de la musique au cours des dernières années, y compris des singles à succès comme le duo de Daddy Yankee “Con Calma”, sa collaboration avec Alesso “When I’m Gone” et le tube des fêtes “Cozy Little Christmas”.









