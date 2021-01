Katy Perry dit qu’elle dit au revoir aux folies d’achats de mode pour le bien de l’environnement après avoir eu une révélation après avoir accueilli son premier enfant l’année dernière.

La nouvelle maman de 36 ans pense à l’avenir de la planète et a promis de quitter sa dépendance au shopping dans le but de montrer l’exemple pour être plus responsable de toute vie sur Terre.

La hitmaker Firework est presque aussi célèbre pour ses costumes loufoques et ses tenues fastueuses qu’elle l’est pour sa musique en tête des charts.

Mais maintenant, elle a regretté ses habitudes d’achat et a utilisé sa plate-forme en tant que pop star de renommée mondiale pour souligner à quel point l’industrie de la mode peut être dommageable.







S’exprimant sur Instagram Live, le Katy a déclaré: «J’étais tellement accro au shopping.

«Je suis devenu tellement conscient du gaspillage que j’ai été en tant que consommateur de vêtements.

«Dans ma vie personnelle, je me suis promis de ne pas vraiment acheter. Je ne veux acheter que par nécessité. »







Soulignant les problèmes que peut créer la mode rapide, elle a poursuivi: «Les vêtements sont dans le top cinq des choses les plus polluantes pour notre planète et je ne peux pas en faire partie comme je l’étais.

«Surtout en sachant que ma fille va grandir là-dedans.»

Katy et son fiancé de 44 ans, Orlando Bloom, ont accueilli une fille, nommée Daisy, ensemble en août dernier.

Des rapports de ces dernières années ont mis en évidence les dangers posés à l’environnement mondial via l’industrie de la mode.

Les gaz à effet de serre sont générés par la fabrication et le transport de tissus et de vêtements.

Alors que les combustibles fossiles sont des éléments déterminants dans la création de fibres synthétiques telles que le polyester, l’acrylique et le nylon.

Les produits chimiques utilisés dans le processus de nettoyage et de teinture de la confection de vêtements peuvent également constituer un danger pour l’environnement.

Et chaque année, des tonnes de déchets – y compris des plastiques – se retrouvent dans les océans, polluant les mers et les côtes du monde entier.