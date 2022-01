Katy Perry porte un corset bordeaux sexy et un pantalon bootleg assorti après les répétitions de « SNL »

Avant sa performance ‘SNL’ ce week-end prochain, Katy Perry sort à New York dans une tenue bordeaux sexy.

Sexy en rouge ! Katy Perry portait un look en cuir bordeaux le jeudi 28 janvier, alors qu’il était à New York. La chanteuse, qui répète actuellement pour son apparition sur Saturday Night Live ce week-end, a associé le haut corset à un pantalon assorti de la même couleur, portait également un manteau de fourrure noir moelleux avec le look, accessoirisant le look avec des talons noirs à bout pointu. La chanteuse « I Kissed a Girl » portait également ses cheveux noirs foncés longs et légèrement ébouriffés pour la sortie.

Le chanteur, 37 ans, n’est pas étranger à porter un look incroyable. Plus récemment, le 19 janvier, elle a profité d’une soirée avec son fiancé Orlando Bloom,45 le mercredi 19 janvier. Le chanteur et Pirates des Caraïbes La star s’est retrouvée à Aspen, dans le Colorado, pour dîner avec des amis au restaurant de sushis Mastuhisa pendant que Katy passait une nuit hors de sa résidence à Las Vegas. La chanteuse « California Girls » a porté une robe en daim, un chemisier blanc et des bottes de cow-boy en daim assorties.

En plus d’elle SNL répétitions, la chanteuse « Teenage Dream » est également en train de tuer une gamme de costumes fabuleux pour sa résidence à Las Vegas. Elle a récemment montré certains des looks qu’elle porte sur scène sur Instagram. L’un des looks élégants était un débardeur corset pêche sexy et l’autre était un haut court à chaîne brillante.

Bien qu’elle ait été extrêmement occupée à se produire ces derniers temps, la chanteuse de « Waking up in Vegas » a également été occupée avec elle Colombe marguerite. La famille a récemment célébré le 45e anniversaire d’Orlando en dînant avec des amis au restaurant LA Mother Wolfe. « Le 45e le plus heureux à l’homme le plus gentil, le plus profond, le plus émouvant, le plus sexy et le plus fort que je connaisse », a écrit la maman aimante dans un message sincère sur Instagram. « Merci d’être une boussole constante, une ancre inébranlable et d’apporter de la joie de vivre dans chaque pièce dans laquelle vous entrez. Vous êtes l’amour et la lumière de ma vie. Je remercie ma bonne étoile pour toi et notre chéri dd.