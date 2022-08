Katy Perry porte sa fille Daisy lors d’un voyage à Beverly Hills : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Katy Perry lance sa série d’août Katy Perry : Jouer spectacles mercredi, mais lundi (1er août), elle a joué devant un public d’une personne. Katy, 37 ans, a passé du temps avec sa fille, Colombe margueriteà Beverly Hills, l’emmenant avec Orlando Bloomla fille de est sortie faire quelques courses. Katy a opté pour un survêtement bordeaux et un grand sac banane en toile de jute. Daisy, 1 an, portait une tenue blanche couverte de points noirs et montait sur la hanche de sa mère pendant que Katy se promenait.

Plus à propos Katy Perry

Cette date de jeu survient moins d’une semaine après que Katy a été repérée avec Daisy lors d’une autre sortie rare. Tout comme cette excursion du lundi, Katy portait un survêtement marron, une casquette de baseball et une paire de lunettes de soleil tout en portant sa fille lors du voyage du 25 juillet au parc. Daisy portait une tenue bronzée, avec ses mèches blondes sauvages coulant dans le climat du sud de la Californie.

Orlando, 45 ans, et Katy ont gardé Daisy à l’écart des projecteurs depuis qu’elle l’a accueillie en août 2020. Ils n’ont pas encore partagé publiquement de photo de son visage et ont fait de leur mieux pour la garder hors de l’objectif des paparazzi. Cependant, cela n’a pas empêché Katy de s’extasier sur son tout petit. “Elle adore le ballet”, a déclaré Katy PERSONNES lors de la soirée de lancement de De Soi, la gamme de boissons non alcoolisées que Perry a cofondée. “Elle va à l’école de tutu et elle adore ça. Tout est très adorable. Katy a ajouté qu’elle se sentait très “bénie” avec la maternité. “Vous n’avez jamais pensé qu’il y avait cette capacité d’amour.”

Les looks les plus en vogue de Katy Perry : découvrez le massacre de la pop star sur scène et sur le tapis rouge

En mai, Katy a parlé de la maternité. Pendant que sur Gestionnaire de Chelseale podcast de, Chère Chelsea, Katy a dit qu’elle “n’était pas très maternelle” avant de commencer à sortir avec Bloom. Mais, elle “a pu voir à quel point il était un père formidable avec son premier enfant, Flynnqui a maintenant 11 ans », faisant référence au fils d’Orlando avec son ex-femme, Miranda Kerr. “Donc, cela m’a définitivement, principalement influencé. Quelque chose à l’intérieur de moi m’a dit: ‘Toi, la trentaine. Cet homme est gentil. Doit se reproduire », a-t-elle ajouté.

Avoir un enfant a été « la meilleure décision que j’ai prise de toute ma vie », dit Katy. « Son bonheur me donne vraiment cette joie. Beaucoup de BS tombe juste. Les choses que vous pensiez vraiment importantes ne l’ont jamais été. Vous n’avez pas le temps pour une sorte de drame énergique qui n’est pas important dans votre famille. Votre famille commence vraiment à passer en premier.

Lien connexe Lié: L’épouse de Russell Brand : rencontrez sa femme, Laura, et revivez son mariage avec Katy Perry

Katy reviendra à Las Vegas, la reprenant Jouer résidence à Resorts World jusqu’au 13 août. À partir de là, elle a congé en septembre avant de jouer les dernières dates en octobre. Pour plus d’informations, consultez son site officiel.