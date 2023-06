Katy Perry parle de son pacte de sobriété avec Orlando Bloom – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Rob Latour/Shutterstock

Katy Perry et Orlando Bloom eu une grande expérience de commencer un pacte de sobriété ensemble! La chanteuse de « Dark Horse », 38 ans, a parlé de trouver une « réinitialisation » et comment elle était heureuse de ne pas boire un peu dans une nouvelle interview avec Personnes, publié le mercredi 21 juin. Elle a admis qu’elle aimait « trouver l’équilibre » grâce à son pacte avec Orlando.

Katy a révélé que bien qu’elle ne boive pas « vraiment » les soirs de semaine, elle a admis que « le week-end, je vais me livrer un peu ». Pourtant, elle a dit qu’elle aimait trouver un terrain d’entente. « Pour moi, c’était l’occasion de me remettre à zéro. Nous nous sommes réinitialisés après la journée du président, et c’était une excellente occasion de laisser mon corps rebondir un peu », a-t-elle déclaré au point de vente. « J’ai eu une assez bonne relation avec juste trouver l’équilibre. »

La popstar des « California Gurls » a déclaré qu’ils avaient commencé le pacte parce qu’Orlando, 46 ​​ans, allait se jeter dans son travail, et Katy voulait lui montrer sa solidarité. « Nous l’avons fait parce qu’il tourne actuellement un film à Londres qui prend chaque once de sa concentration, et je voulais donc que cette opportunité soit un soutien », a-t-elle déclaré. « Il est vraiment difficile de faire quoi que ce soit, que ce soit un nettoyage ou une réinitialisation, à moins que votre partenaire ne le fasse. Donc, le faire ensemble rend les choses tellement plus faciles.

Katy a d’abord révélé qu’elle et Orlando avaient conclu un pacte sobre en mars. Elle a annoncé qu’elle était sobre depuis cinq semaines lors d’un cocktail avec son compagnon Idole américaine juges à New York. Elle avait précédemment parlé de trouver un équilibre similaire dans une interview de janvier 2022 avec Personnes. « Un jour de semaine, avoir un couple [of alcoholic drinks] me sortira du jeu de la présence pour un jour ou deux. J’aime donc avoir un peu de maîtrise de soi les jours de semaine, puis dîner avec des amis et faire des trucs le week-end ou quand je ne travaille pas, et cetera », a-t-elle déclaré.

