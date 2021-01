Les étincelles volent haut!

C’est officiellement une nouvelle ère en tant que président Joe Biden et vice-président Kamala Harris ont prêté serment le mercredi 20 janvier à Washington, DC. Lady Gaga, Jennifer Lopez, Garth Brooks et de nombreux autres A-listers ont célébré l’inauguration présidentielle 2021 avec des performances émouvantes.

Cependant, les festivités ne se sont pas terminées une fois la cérémonie terminée. De nombreuses stars ont continué la célébration pendant la Célébrer l’Amérique spécial, organisé par Tom Hanks.

Pour un, Katy Perry a volé la vedette avec un poignant et performance puissante de son hit, « Firework ».

Bien sûr, la pop star de 36 ans a chanté sa célèbre chanson avec des feux d’artifice illuminant le ciel nocturne. Parmi ceux qui regardent l’affichage coloré? Le président et son épouse, la Première Dame Jill Biden, et la vice-présidente et son mari, Doug Emhoff.

le Sourire La performance patriotique de la star n’était pas la seule chose qui méritait d’être délirée. La mode de Katy était tout aussi électrisante.