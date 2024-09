Katy Perry, Nicole Kidman et bien d’autres portent des looks audacieux pour le défilé Balenciaga

Le mauvais temps n’a pas pu empêcher les stars d’assister au défilé Balenciaga de la Fashion Week de Paris… plusieurs stars étant venues à l’événement dans leurs looks les plus audacieux.

Vérifiez-le … Katy Perry se pencha vers le temps humide et pluvieux, arborant un look cheveux mouillés alors qu’elle posait dans un ensemble noir composé d’un sac polochon et d’un sac banane, en quelque sorte. La chanteuse rayonnait alors qu’elle s’arrêtait devant les caméras, lançant un signe de paix avant de se diriger vers le spectacle.