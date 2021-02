Katy Perry a appris à contrecœur que tout conseil peut être utile pour les nouvelles mamans, quelle que soit la source dudit conseil.

Le chanteur de 36 ans était invité sur Jimmy Kimmel en direct le lundi 8 février, où l’hôte Jimmy Kimmel a demandé comment elle s’était adaptée à la maternité. Katy et fiancé Orlando Bloom fille accueillie Daisy Dove en août 2020.

« C’est la meilleure décision que j’ai jamais prise de toute ma vie », a déclaré l’interprète de « Teenage Dream » en accueillant le petit. « J’ai de la famille et du soutien, et j’ai un fiancé incroyable qui a déjà fait ça – il a un fils de 10 ans. »

En effet, Orlando partage son fils de 10 ans Flynn avec ex-femme Miranda Kerr, et bien que les ex maintiennent une relation amicale, Katy a admis qu’elle ne réclamait pas initialement d’entendre des détails minutieux sur les moments mémorables de l’ancien couple en tant que nouveaux parents. Mais finalement, elle a décidé de céder, et cela a payé.

« Donc, autant que je me disais un peu: » Je n’ai pas besoin d’entendre toutes ces histoires « , ils ont en fait aidé, » le Idole américaine juge a continué. « Ils sont comme, ‘Oh, vous avez eu une course à ça. Vous savez comment faire ça.' »