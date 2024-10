Photo : Katy Perry « ne rivalise plus » avec Taylor Swift : source

Le retour musical de Katy Perry aurait été éclipsé par le dernier opus de Taylor Swift.

Un nouveau rapport de Vie et style a détaillé la raison potentielle pour laquelle sa nouvelle musique n’a pas réussi à impressionner l’industrie.

« Toute sa catégorie de radio pop existe actuellement dans l’ombre de Taylor Swift et Katy a été idiote de penser qu’elle pouvait être l’exception à cette règle », a révélé une source au média.

Selon cet initié, le partenaire de Katy, Orlando Bloom, a influencé « la décision de Katy de revenir à ses racines de sex-appeal », mais cela est finalement tombé « à plat auprès de ses fans ».

« Donc, c’est de retour à la planche à dessin et j’espère que cette fois, elle suivra moins les conseils d’Orlando et pas plus », a déclaré la source avant de se retirer du chat.

Cela vient après que Katy a révélé dans une interview avec Audace qu’elle a rencontré des difficultés lors de la réalisation de son nouvel album, 143.

La raison de ces difficultés était certains problèmes liés à sa famille et à certains fans. Cependant, son beau-fils de 13 ans, Flynn Bloom, lui a apporté son soutien.