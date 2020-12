Toutes les nouvelles mamans ont besoin d’un peu de soutien supplémentaire, il suffit de demander Katy Perry.

Le dimanche 6 décembre, la chanteuse « Smile », qui a accueilli son premier enfant en août, l’a emmenée TIC Tac pour montrer l’arme secrète sous ses vêtements. Dans la vidéo qu’elle a partagée avec ses 5 millions d’abonnés, le Idole américaine Le juge s’est dirigé vers la caméra dans un trench-coat bleu vif alors que les mots «pouvoir», «attitude», «style», «confiance» et «sexe» apparaissent autour d’elle.

Lorsqu’elle s’est approchée de la caméra, Katy a levé les mains alors qu’elle était à l’intérieur des poches du manteau pour révéler une paire de Spanx nue juste avant que la caméra n’apparaisse sur l’étiquette au sol.

La vidéo présente la chanson « Whatever Lola Wants » de Abbé Lane & Tito Puente et son orchestre.

En octobre, deux mois après avoir accueilli sa fille Marguerite avec fiancé Orlando Bloom, la nouvelle maman est retournée travailler aux côtés de ses collègues co-juges Lionel Richie et Luke Bryan.