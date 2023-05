Katy Perry montre ses fesses nues dans un string en cuir noir et une robe transparente pour l’après-soirée sauvage d’American Idol

KATY Perry a montré ses courbes dans une robe en dentelle transparente à l’after-party d’American Idol.

La chanteuse de Teenage Dream, 38 ans, a montré ses sous-vêtements dans le vêtement révélateur en quittant la soirée étoilée à Beverly Hills dimanche soir.

Katy Perry a montré ses courbes dans une robe en dentelle transparente à l'after-party d'American Idol

La chanteuse Teenage Dream, 38 ans, a montré ses sous-vêtements dans le vêtement révélateur

Katy a révélé son string en cuir noir sous la robe transparente, qu’elle a associée à des talons à lacets noirs.

La juge d’American Idol a terminé son look avec une grosse bague noire et des boucles d’oreilles assorties.

Elle a coiffé ses cheveux en vagues brillantes et a encadré ses traits avec un fard à paupières chatoyant et un rouge à lèvres taupe.

Katy a changé de tenue pour l’after-party, après avoir porté une robe découpée orange scintillante pour la finale quelques heures plus tôt.

Les téléspectateurs étaient divisés sur le vêtement sexy, certains affirmant qu’il n’était pas flatteur et ressemblait à un maillot de bain.

Un utilisateur de Twitter a simplement écrit : « Cette robe n’est pas flatteuse pour Katy Perry ! »

Un autre a tweeté: « Est-elle à une compétition de natation? »

Katy a également fait la une des journaux lors de la finale lorsqu’elle s’est effondrée en pleurant sur les performances finales des candidats.

Katy a coiffé ses cheveux en vagues brillantes et a encadré ses traits avec un fard à paupières chatoyant et un rouge à lèvres taupe

La juge Idol a terminé son look avec une grosse bague noire et des boucles d'oreilles assorties

Iam Tongi s’est produit tôt dans la nuit, livrant une interprétation sincère de la chanson Making Memories of Us de Keith Urban.

Avant de monter sur la scène d’American Idol, j’ai rencontré Keith pour discuter de son choix de chanson et obtenir des conseils avant sa performance.

Il a révélé au début de leur discussion que son défunt père avait l’habitude de jouer l’une des chansons du chanteur country australien chez eux quand il était enfant.

Keith a noté son « lien émotionnel » avec la chanson, suggérant que c’était le bon choix pour lui.

Je suis monté sur scène avec sa guitare attachée et des tongs aux pieds.

Il a livré une performance émouvante caractéristique qui a laissé plus d’un juge ému.

Katy Perry a été vue en train de pleurer sur son siège tandis que Lionel Richie et Luke Bryan cachaient un peu mieux leurs sentiments.

Après que Iam ait fini de chanter, Katy a ouvert le jugement avec ceci : « Puis-je juste dire une chose ?

« Entre toi et Megan [Danielle] J’ai dû saisir un petit mouchoir et le plier en triangle parce que chaque fois que vous venez et que vous chantez la vibration qui sort de votre bouche, elle traverse les mauvaises herbes du cœur des gens et les atteint.

Elle a conclu : « Cela nous émeut tellement. Alors quand tu chantes, je suis prêt à ressentir, bébé.

Luke Bryan et Lionel Richie ont tous deux révélé qu’eux aussi avaient été au bord des larmes pendant la représentation.

Katy et Luke ont encore pleuré lorsqu’il est monté sur scène pour la deuxième fois dimanche.

Getty

Katy portait une robe découpée orange pailletée à la finale

Les critiques ont affirmé qu'elle avait l'air de porter un maillot de bain (vu avec l'animateur d'Idol Ryan Seacrest, le gagnant Iam Tongi et les autres juges Lionel Richie et Luke Bryan)