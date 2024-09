Katy Perry lutte pour retrouver sa gloire passée sur « 143 » : critique de l’album

Après un medley de tubes époustouflant aux MTV Video Music Awards la semaine dernière, Katy Perry a saisi sa Moon Person plaquée or pour accepter le trophée Video Vanguard. « Il y a tellement de choses qui doivent s’aligner pour avoir une longue et fructueuse carrière d’artiste. Il n’y a pas d’accidents qui durent des décennies », a-t-elle déclaré avec défi. « L’une des principales raisons pour lesquelles je me tiens ici en ce moment est que j’ai appris à faire abstraction de tout le bruit contre lequel chaque artiste de cette industrie doit constamment lutter, en particulier les femmes. »

Elle a raison, elle n’a pas connu le succès par hasard. Mais le fait de se couper du monde qui l’entoure a eu un effet néfaste sur sa production créative, du moins sur son sixième album, « 143 », sorti aujourd’hui. À bien des égards, « 143 » était voué à l’échec après son lancement très mouvementé (nous y reviendrons plus tard). Il arrive à la suite de son dernier album vite oublié, « Smile », sorti en 2020 au plus fort de la pandémie et qui a chuté des charts dès sa sortie (malgré l’étincelle des singles « Never Really Over » et « Harleys in Hawaii »). Perry ne se sentait pas seulement en décalage avec son époque – à cette époque, la musique pop s’était éloignée de la grandiloquence des bonbons rayés au profit d’un confessionnalisme dénudé – mais aussi avec ses propres mérites créatifs. Une grande partie de la vivacité de certaines de ses meilleures œuvres s’était évaporée ; même l’autodérision de Perry posant en clown triste sur la pochette de l’album semblait forcée.

En effet, « 143 » fait disparaître les vestiges de la personnalité enjouée qui a propulsé Perry au rang de superstar au début des années 2010. L’album est plat, s’enfonçant dans des cascades de clichés lyriques et d’idées musicales qui atteignent rarement leur apogée. Dans bon nombre de ses 11 chansons, Perry semble désaffectée et distante, comme si elle venait de frapper entre deux enregistrements d’« American Idol ». On ne retrouve pas sur l’album l’esprit vif qui a enhardi certains de ses plus grands succès, un glissement décevant par rapport à l’intelligence dont elle faisait preuve autrefois sans effort.

Ce qui ne veut pas dire qu’elle a fait fi de ce qu’elle a accompli jusqu’à présent. Perry est l’une des artistes les plus célèbres du millénaire. Peu de chanteuses pop peuvent se targuer d’avoir un album avec cinq singles consécutifs numéro un (elle a égalé la séquence de Michael Jackson avec « Bad » avec « Teenage Dream »). Mais elle a perdu son élan créatif au fil des ans. « Witness », sorti en 2017, a marqué un tournant pour Perry, qui travaillait pour la première fois sans son collaborateur habituel Dr. Luke, probablement en raison du procès pour harcèlement sexuel que Kesha avait intenté un an auparavant. Cet album a connu de grandes fluctuations – certains pourraient le qualifier de bon goût, d’autres d’inutile – mais a prouvé que s’écarter d’une formule qui donnait toujours des fruits était une erreur qu’elle ne pouvait éviter.

« 143 » tente de retrouver cette magie, avec Luke aux commandes de la majorité du disque. Perry a immédiatement subi un contrecoup lorsque la nouvelle du retour de Luke dans son orbite créative a émergé. Luke et Kesha avaient réglé leur bataille juridique en cours, mais la poussière n’était pas retombée ; les fans étaient hypercritiques à l’égard de Perry, tout comme ils l’avaient été à l’égard d’autres artistes qui ont continué à travailler avec lui au fil des ans. Cette erreur de calcul a instantanément gâché le ton d’un disque qui était sur le point de marquer son retour avec la sortie de « Woman’s World », un hymne creux fondé sur des platitudes d’autonomisation que n’importe qui pourrait relever dans le cadre du Feminism 101. Ajoutez à cela le fait que Luke était impliqué et l’hypocrisie a sonné clairement.

En tant que tel, « 143 » a été entaché par le récit qui l’entoure. Perry a à peine expliqué pourquoi elle a retrouvé Luke : « J’ai écrit ces chansons à partir de mon expérience de toute ma vie à traverser cette métamorphose, et il a été l’une des personnes qui ont facilité cela », a-t-elle déclaré dans le podcast « Call Your Daddy ». Certains fans ont émis l’hypothèse qu’elle avait été engagée pour continuer à travailler avec lui, mais la vérité est incertaine. Et si c’était le cas, l’admettre serait qualifier l’album de malhonnête. Bien sûr, Perry n’est pas responsable des actions de Luke, mais travailler avec lui est un choix, peu importe la façon dont on le présente. Et c’était donc perdant-perdant pour Perry dès le début, et elle a ignoré le discours malgré un frisson qui a parcouru le lancement de l’album.

Un produit puissant peut être le meilleur dissolvant pour la controverse – il suffit de demander à Kanye West, qui a décroché un single numéro un plus tôt cette année – mais « 143 » ne présente pas un argument convaincant. C’est un album sur la nature prismatique de l’amour, nommé d’après un code désuet destiné à signaler « Je t’aime » à quiconque portait un téléavertisseur. Perry est enivrée par l’idée de l’amour, sûrement inspirée par ses fiançailles de longue date avec l’acteur Orlando Bloom. Sur « 143 », l’amour sauve (« All the Love »), l’amour pique (« Truth »), l’amour satisfait (« Gimme Gimme »).

Mais Perry a du mal à insuffler à ses chansons une émotion convaincante. Ce qui renforce en partie la valeur artistique de Perry est son acuité performative. Même lorsque ses chansons sont présentées dans leur forme la plus simpliste, Perry a une façon effrontée d’y insuffler spécificité et humour — « Barbies sur le barbecue, est-ce un suçon ou un bleu ? » me vient à l’esprit — et son travail sur « One of the Boys » et « Teenage Dream » suinte de caractère à cause de cela.

Comme sur ses albums précédents, le lyrisme de « 143 » regorge de clichés, comme s’il avait été généré par l’IA. « Ouais, j’ai ces palpitations, ces boum boum boum / Je suis sur une nouvelle vibration / Ouais, j’ai besoin de médicaments / Tes ooh, ooh, ooh », chante-t-elle sur le morceau mécanique « Crush », qui se joue comme une face B de Vengaboys. Ailleurs, sur « Nirvana », son amour l’emmène vers des sommets vertigineux : « Tu me fais sentir, me fais sentir si haut / Tu me fais sentir, me fais sentir vivante ». « Artificial », avec JID, transforme les tropes technologiques en appâts romantiques : « Tu m’as accrochée à ton algorithme », fait-elle un clin d’œil.

L’instrumentation de Luke n’est pas basée sur la guitare – il est un instrumentiste doué et a déjà joué dans le groupe maison sur « Saturday Night Live » – et il se dirige plutôt furtivement vers la piste de danse avec des sons riches en synthétiseurs. Ce sont sans aucun doute certaines de ses productions les plus molles de mémoire récente. Comme il l’a fait avec le sample flip d’Alice Deejay sur « Alone » de Kim Petras, il démonte « Gypsy Woman » de Crystal Waters pour « I’m His He’s Mine » avec Doechii, ralentissant le rythme jusqu’à une lenteur pesante. « Gorgeous », avec Petras, est une reprise métallique de « Dark Horse », tout comme l’hymne « Truth », qui arrive vers la fin de l’album. Son travail ici présente peu de variations, et les chansons ont tendance à ne mener nulle part.

On trouve cependant de rares lueurs de vitalité dans « 143 ». « Lifetimes », l’un des singles de pré-sortie de l’album, a été écarté dans la vague croissante de mauvaise volonté envers l’album. Mais cette dénonciation semblait malavisée. Oui, elle est peut-être plus en phase avec la dance-pop qui a conquis les années 2010, mais elle exécute cette philosophie avec précision. Si vous fermez les yeux, vous pouvez presque imaginer cette chanson trouver sa place dans les playlists à l’aube de Spotify.

« Wonder », qui conclut l’album, est la plus proche de la sincérité tangible sur « 143 ». Comme « Lifetimes », c’est une ode à sa fille Daisy, qui fait une apparition sur la chanson elle-même. « Ne laisse pas le poids du monde peser sur tes ailes », chante Perry. « Sois pure et belle / Ne laisse pas la peur du monde brûler ce en quoi tu crois. » Au milieu de la banalité des paroles, Perry sonne finalement le plus comme elle-même : n’ayant pas peur d’être aussi ringarde qu’elle le souhaite, et ne s’en excusant pas.

« 143 » aurait pu être un disque qui exploite exactement cette intégrité, la même que celle qui a ponctué le succès « Firework » ou le triomphal « Roar ». Mais une grande partie de cette intégrité a été perdue au fil du temps, peut-être à cause du paysage en constante évolution de la musique pop ou de la vague changeante de la culture de la célébrité. Perry ne semble pas savoir comment la récupérer, mais comme le prouve « 143 », regarder en arrière n’est pas toujours la meilleure voie à suivre.