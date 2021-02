Katy Perry fond en larmes après que la candidate d’American Idol, DJ Johnson, pleure après que sa mère l’abandonne

KATY Perry a pleuré pour un concurrent d’American Idol lors de la première de la saison 19 ce soir, après que la jeune chanteuse ait partagé que sa mère avait abandonné sa famille.

L’artiste à succès a été émue en écoutant la pièce d’audition de DJ Johnson.

Katy, 36 ans, était inconsolable après la performance de la jeune candidate, qui a partagé l’histoire déchirante de l’abandon de sa mère.

DJ a révélé que sa mère lui dirait qu’elle «n’était pas assez bonne pour aller n’importe où» et qu’elle «ne valait rien».

Après que la mère de l’étoile montante ait quitté la famille, elle a senti qu’elle pouvait revenir à la musique avec le soutien de son père.

À mi-chemin de l’interprétation par la jeune fille de 18 ans d’une chanson autoproclamée sur le parent «laissant des cicatrices sur ses enfants», la candidate a fondu en larmes et n’a pas pu continuer son audition.

Le moment émotionnel a surmonté Katy, qui était également déchirée par les larmes et incapable de cacher sa tristesse.

Katy a pleuré à la vue de l’adolescente qui était opprimée par sa perte, et son maquillage s’est taché alors qu’elle pleurait devant la caméra.

Le père de DJ a rejoint la scène alors qu’il réconfortait sa fille pour terminer son audition, conduisant Katy à sangloter pendant le reste de la performance.

À la fin de Idole américaine la chanson du concurrent, toute la salle était en larmes alors qu’ils l’ont envoyée au prochain tour à Hollywood.

Katy a donné naissance à son premier enfant, une fille nommée Daisy Dove, en août 2020.

La chanteuse I Kissed A Girl partage sa marguerite avec l’acteur Orlando Bloom, et le couple est fiancé.

Le juge a révélé qu’elle a commencé à filmer la dernière saison d’American Idol cinq semaines seulement après avoir accouché, et Daisy a maintenant cinq mois.

Elle a expliqué la difficulté du maternage en travaillant sur Live With Kelly And Ryan, où elle s’est exclamée: « Et je n’ai pas planifié ça. Mais c’était comme, ‘Oh, mon Dieu!’ C’était si intense, tu sais?

« Donner naissance, puis retourner au travail et allaiter, genre – merde! C’est ce que font les femmes? Oh mon Dieu! »

Katy a également avoué que depuis la naissance de sa fille, elle a eu du mal à dormir.

Dans une conversation avec Hugh Jackman, elle a admis: «Je suis une nouvelle mère.

« Ma fille – elle est un tel cadeau – mais il y a parfois un défi concernant le sommeil, quel que soit le soutien dont vous disposez. »

«Mais où vais-je obtenir ces six heures que j’avais l’habitude d’avoir? Où sont-elles passées?

Malgré le manque de sommeil, la chanteuse Teenage Dream a révélé qu’elle trouve la paix dans la méditation.

« Il y a eu tellement de façons différentes [transcendental meditation] m’a béni, mais à ce moment précis, en tant que nouvelle mère, je prends 20 minutes. «

Katy a choqué les fans la semaine dernière quand elle a arraché sa perruque lors de son apparition sur Jimmy Kimmel Live.

La sensation internationale portait ses cheveux longs et sombres avec une robe moulante colorée à col roulé.

«Maman a la nuit, alors tu as des pouces et @americanidol sur @jimmykimmellive ce soir ok», a-t-elle déclaré à ses fans.

En dehors du glamour, la nouvelle maman s’est inspirée de ses histoires pour montrer ses cheveux blonds lissés en arrière pour se cacher sous la longue perruque noire.

« Tout est faux! » déclara-t-elle en zoomant sur son visage et ses cheveux.