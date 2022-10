Katy Perry explique son œil « pétillant » après que la vidéo de la performance soit devenue virale

Katy Perry explique un moment récent de son émission de Las Vegas qui a fait parler beaucoup de ses fans.

Jeudi, Perry s’est rendu sur Instagram pour aborder un clip qui est devenu viral en ligne : l’œil droit du chanteur semble se fermer plusieurs fois de lui-même. Cependant, Perry a taquiné que c’était une cascade et une partie de sa performance.

“Je souhaite la bienvenue à tous mes #flatearthers #spaceisfakers #birdsarentrealers #skyisntbluers pour qu’ils viennent voir mon tour d’œil de poupée cassé IRL à Vegas l’année prochaine !” elle a légendé une vidéo du moment.

“Bon sang, je verse de la bière de mon t–s (c’est aussi une astuce de fête… je ne lactate pas vraiment de houblon stupide d’oie !)”, a-t-elle ajouté.

La chanteuse “California Gurls”, 38 ans, a profité du moment viral pour annoncer que sa résidence à Las Vegas a été prolongée de 14 spectacles supplémentaires. Elle a expliqué les émissions à venir à ses fans comme “un plaisir [rollercoaster] à travers la voie de la mémoire en remontant jusqu’en 2008.”

Perry a ajouté: “Cette émission est une fête non-stop sur la recherche de l’amour inconditionnel et étrangement (pour moi) pas politique du tout.”

Elle a conclu sa légende en partageant son enthousiasme pour ses dates de résidence en 2023. “J’espère chanter avec vous en 2023 ! Et nous boirons, celui-ci est pour moi, car nous sommes tous #enchaînésàl’algorithme #levraiproblèmemlolhaha”, a-t-elle écrit.

L’œil de Perry a déclenché une conversation sur TikTok sur la cause de l’incident.

“Son clone glitchait. C’est effrayant”, a écrit un utilisateur. Un autre a ajouté : “Son robot semble avoir beaucoup de problèmes.”

« Est-ce qu’elle reçoit une mise à jour ? demanda une autre personne. “Cela ressemble à un problème de programmation.”

D’autres utilisateurs ont souligné que sa colle à cils aurait pu rester coincée, empêchant un seul œil de s’ouvrir.

“Je mets trop de colle pour les cils et mon œil est resté fermé”, a commenté un utilisateur, ajoutant des emojis rieurs.

Sur sa publication Instagram, certains fans voulaient s’assurer que la pop star allait bien.

Perry a récemment célébré son 38e anniversaire avec son fiancé, Orlando Bloom, et leur fille de trois ans, Daisy.

“Chaque fois que nous faisons un voyage autour du soleil et que nous vous célébrons, cela me rappelle que lors de ce voyage ensemble et quel que soit le temps, je souris toujours”, a écrit Bloom en légende de son hommage d’anniversaire à Perry.

Bloom, 45 ans, et Perry se sont fiancés en février 2019 et ont accueilli leur fille en août 2020.